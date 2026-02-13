قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 ملايين يورو.. تطور مثير في تجديد عقد الكعبي مع أولمبياكوس
قبل مناقشته في البرلمان.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات
انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية
ترامب : على زيلينسكي التحرك لإنهاء حرب أوكرانيا
وفاة نجل القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي
استخدام التفجير النووي لتغيير مسار كويكب يقترب من الأرض.. ماذا سيحدث؟
زاهى حواس : أوحش حاجة عملتها فى حياتي إنى بقيت وزير
زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة
هل يجوز للغني الفطر في رمضان وإطعام مسكين عن كل يوم؟ دار الإفتاء تجيب
مقـ تل شخصين في هجوم صاروخي أوكراني على منطقة بيلجورود الروسية
مصطفى محمد احتياطي.. تشكيل نانت أمام موناكو في الدوري الفرنسي
حليتها كلها.. حسين فهمي: مفيش مشاكل مع زوجاتي السابقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حليتها كلها.. حسين فهمي: مفيش مشاكل مع زوجاتي السابقات

حسين فهمي
حسين فهمي

تحدث الفنان حسين فهمي، عن علاقاته الزوجية السابقة، وهل تسببت في حدوث أزمات أو خلافات وصلت لمحكمة الأسرة أم لا؟.

وقال حسين فهمي، في لقاء تليفزيوني، إنه لا توجد أي مشاكل بيني وبين أي من زوجاتي السابقات، ولم تصل أي منها لمحكمة الأسرة، مشيرًا إلى أنه ينهي المشاكل سريعًا ولا يتركها تصل للمحاكم. 

أعمال حسين فهمي

كان أحدث أعمال حسين فهمي الفنية، هو فيلم “الملحد”، الذي تم عرضه بالسينمات في آخر ديسمبر 2025. 

وسبق أن كشف الفنان حسين فهمي عن العديد من الأسرار والكواليس المتعلقة بشخصيته في فيلمه الجديد «الملحد»، وذلك خلال لقاء خاص مع موقع “صدى البلد”.

وأكد حسين فهمي، أن التغير الشكلي الذي ظهر به في الفيلم “لم يكن صدفة”؛ بل جاء بعد تحضيرات طويلة استغرقت وقتًا كبيرًا، حتى يكون مناسبًا لطبيعة الشخصية التي يجسدها، موضحًا أنه اهتم بأدق التفاصيل؛ ليقدم الدور بشكل صادق ومقنع للجمهور.

وأشار إلى أن فيلم «الملحد» يتناول قضية موجودة في المجتمع ولا يمكن تجاهلها، مؤكدًا أن مناقشة هذه القضايا بجرأة ووعي؛ أمر ضروري، بهدف القضاء على المشكلة وهي الإلحاد.

وأضاف حسين فهمي أن الجدل المثار حول الفيلم أمر طبيعي ومهم، لأن الجدل يفتح باب النقاش، ويجعل الجمهور يفكر ويتفاعل، مشددًا على أن تفاعل الجمهور عنصر أساسي في نجاح أي عمل فني.

واختتم حديثه قائلًا إن الجمهور سيفهم رسالة الفيلم بشكل كامل عند مشاهدته، مؤكدًا أن العمل لا يمكن الحكم عليه من خلال لقطات أو آراء مسبقة، بل من خلال التجربة الكاملة داخل قاعة السينما.

حسين فهمي أعمال حسين فهمي الفنان حسين فهمي اخبار حسين فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

الزمالك

ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز في الكونفيدرالية.. ماذا حدث؟

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

ترشيحاتنا

صندوق التنمية

أصل حكاية صندوق التنمية الثقافية في مصر

ATM

حيلة جديدة لسرقة الأموال من الـATM بدون بطاقة مصرفية.. ما القصة؟

محمد صلاح

ليفربول يضع بديلا.. هل يقترب عهد الملك المصري من النهاية؟

بالصور

عيد الحب 2026 .. أجمل رسائل وعبارات التهنئة للفالنتين

أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب
أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب
أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب

مشروب بسيط يحارب الكوليسترول وضغط الدم .. ماذا يفعل الزنجبيل لقلبك؟

فوائد الزنجبيل لصحة القلب
فوائد الزنجبيل لصحة القلب
فوائد الزنجبيل لصحة القلب

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية

إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد