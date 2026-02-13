حليتها كلها.. حسين فهمي: مفيش مشاكل مع زوجاتي السابقات

تحدث الفنان حسين فهمي، عن علاقاته الزوجية السابقة، وهل تسببت في حدوث أزمات أو خلافات وصلت لمحكمة الأسرة أم لا؟.

وقال حسين فهمي، في لقاء تليفزيوني، إنه لا توجد أي مشاكل بيني وبين أي من زوجاتي السابقات، ولم تصل أي منها لمحكمة الأسرة، مشيرًا إلى أنه ينهي المشاكل سريعًا ولا يتركها تصل للمحاكم.

أعمال حسين فهمي

كان أحدث أعمال حسين فهمي الفنية، هو فيلم “الملحد”، الذي تم عرضه بالسينمات في آخر ديسمبر 2025.

وسبق أن كشف الفنان حسين فهمي عن العديد من الأسرار والكواليس المتعلقة بشخصيته في فيلمه الجديد «الملحد»، وذلك خلال لقاء خاص مع موقع “صدى البلد”.

وأكد حسين فهمي، أن التغير الشكلي الذي ظهر به في الفيلم “لم يكن صدفة”؛ بل جاء بعد تحضيرات طويلة استغرقت وقتًا كبيرًا، حتى يكون مناسبًا لطبيعة الشخصية التي يجسدها، موضحًا أنه اهتم بأدق التفاصيل؛ ليقدم الدور بشكل صادق ومقنع للجمهور.

وأشار إلى أن فيلم «الملحد» يتناول قضية موجودة في المجتمع ولا يمكن تجاهلها، مؤكدًا أن مناقشة هذه القضايا بجرأة ووعي؛ أمر ضروري، بهدف القضاء على المشكلة وهي الإلحاد.

وأضاف حسين فهمي أن الجدل المثار حول الفيلم أمر طبيعي ومهم، لأن الجدل يفتح باب النقاش، ويجعل الجمهور يفكر ويتفاعل، مشددًا على أن تفاعل الجمهور عنصر أساسي في نجاح أي عمل فني.

واختتم حديثه قائلًا إن الجمهور سيفهم رسالة الفيلم بشكل كامل عند مشاهدته، مؤكدًا أن العمل لا يمكن الحكم عليه من خلال لقطات أو آراء مسبقة، بل من خلال التجربة الكاملة داخل قاعة السينما.