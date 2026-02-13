من بينها بني سويف.. مبادرة إنسانية من روتاري مصر لتوزيع شنط الخير في 13 محافظة

نفّذ روتاري مصر مبادرة إنسانية كبرى لتوزيع شنط الخير الغذائية، وذلك تزامنًا مع أعياد الحب وقرب حلول صيام الشعب المصري، في رسالة تعكس قيم التضامن والمحبة والمسؤولية المجتمعية.

وشارك في تنفيذ المبادرة روتاري هليوبوليس النزهة برئاسة د. داليا لطفي وسكرتير فخري مايكل فرج و78 نادياً روتارياً من مختلف أنحاء الجمهورية.

جرى توزيع المساعدات الغذائية على الأسر المستحقة في 13 محافظة شملت: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، البحيرة، بنها، شرم الشيخ، البحر الأحمر، سوهاج، أسيوط، بني سويف، والفيوم، عبر 17 نقطة توزيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وتنظيم.

وتهدف المبادرة إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، والمساهمة في دعم الاستقرار الاجتماعي، خاصة مع قرب صيام الشعب المصري .

وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها التي تُنفذ بهذا الحجم والتنسيق المشترك بين أندية روتاري مصر على مستوى المحافظات.

ومن جانبه، أعرب المستشار مايكل نصيف، منسق المبادرة، عن اعتزازه بنجاح المشروع، مؤكدًا أن الجهود المبذولة في التنسيق والتواصل بين الأندية كانت كبيرة، إلا أن روح التعاون والعمل التطوعي كان لها الدور الأبرز في تحقيق هذا النجاح.

كما توجّه بالشكر إلى جميع أندية روتاري المشاركة على مساهمتهم الفعّالة.

وأسفرت المبادرة عن توزيع أكثر من ١٥٠٠ شنطة غذائية، استفادت منها أكثر من ١٥٠٠ أسرة على مستوى الجمهورية، في خطوة تؤكد التزام روتاري مصر بدوره المجتمعي والإنساني.