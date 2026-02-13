مصر ترحب بتوقيع مراجع إسناد آلية وقف إطلاق النار في شرق الكونغو الديمقراطية

أعربت جمهورية مصر العربية عن ترحيبها بتوقيع مراجع إسناد آلية وقف إطلاق النار بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس؛ باعتباره خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض التصعيد وتعزيز إجراءات بناء الثقة، بما يمهد الطريق لاستعادة الأمن والاستقرار في شرق الكونغو الديمقراطية.

وأكدت مصر دعمها الكامل لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وصون وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وثمنت مصر الجهود التي بذلتها الأطراف الاقليمية والدولية؛ من أجل التوقيع على مراجع الاسناد، مشددة على أهمية التنفيذ الكامل والصادق لبنود مراجع الإسناد؛ بما يمهد إلى وقف دائم للأعمال العدائية، ويدعم مسار المصالحة الوطنية والتنمية المستدامة في المنطقة.

وجددت مصر التزامها بدعم جهود الاتحاد الأفريقي، والآليات الإقليمية ذات الصلة، الرامية إلى تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى.