أشرف نصار يكشف تفاصيل انتقال الجزار لـ الأهلي وعلاقته بالخطيب

أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن الموسم الحالي يُعد الأفضل في تاريخ النادي من حيث العوائد المادية، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل وفق خطة واضحة لتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنجاح الفني.

وأوضح نصار، في تصريحات مع الكابتن أحمد شوبير عبر برنامج «الناظر» على قناة النهار، أن صفقة انتقال عمرو الجزار إلى الأهلي تمت بمقابل مادي جيد لصالح ناديه، بالإضافة إلى استعارة أحمد رضا، الذي وصفه بالصفقة المميزة لقدراته الفنية وإجادته اللعب في مركزي لاعب الارتكاز (6) وقلب الدفاع.

وشدد رئيس البنك الأهلي على أنه لا ينظر سوى إلى مصلحة ناديه، مؤكدًا قوة علاقته بالكابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي. كما كشف كواليس ما تردد قبل عامين بشأن انتقال محمد أبو جبل إلى الأهلي، موضحًا أن الأمر لم يتجاوز مرحلة المفاوضات ولم يصل إلى اتفاق رسمي.