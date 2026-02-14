قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ستارمر يدعو أوروبا إلى الحد من اعتمادها الدفاعي الدائم على أمريكا

ستارمر
ستارمر
محمود نوفل


دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر  أوروبا بضرورة الحد من "اعتمادها الدفاعي الدائم" على الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق ؛ صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن النظام الدولي القائم على القواعد لم يعد موجوداً كما كان في السابق ؛ مشيرا إلى أن العالم دخل مرحلة جديدة من الصراع المفتوح.

‏وقال ‏المستشار الألماني في تصريحات : الصين تعيد تفسير النظام الدولي بما يخدم مصالحها والسلع والتكنولوجيا وسلاسل التوريد جزء من لعبة خطيرة ذات محصلة صفرية تمارسها القوى العظمى.

وأضاف ‏المستشار الألماني: على أوروبا وألمانيا الاعتراف بالواقع الجيوسياسي الجديد و الصين قد تتساوى عسكريا مع أميركا في المستقبل القريب.

وتابع ‏المستشار الألماني: لقد فهمنا أن حريتنا مهددة ويجب أن نكون مستعدين للتغيير والتضحية و لا أقبل الدعوات الموجهة لأوروبا بالتخلي عن الولايات المتحدة كشريك.

وزاد ‏المستشار الألماني: سنعزز أجهزة استخباراتنا و على أوروبا أن تمتلك استراتيجيتها الأمنية الخاصة.

وأشار ‏المستشار الألماني إلى أنه بدأ محادثات سرية مع الرئيس الفرنسي بشأن الردع النووي الأوروبي.

وتابع : ‏الفجوة اتسعت بين أوروبا والولايات المتحدة وقد صرّح فانس بذلك علنا قبل عام وكان محقا ونريد بناء شراكة جديدة عبر الأطلسي ودعونا نصلح ونعيد بناء الثقة عبر الأطلسي معا

وأضاف: نحن لا نتخلى عن حلف الناتو بل نبني ركيزة أوروبية قوية ومكتفية ذاتيا.

