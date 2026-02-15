بتقدير من منير فخري لرئيس الوفد .. انتهاء الخلاف بين «البدوى» و«عبدالنور»

أعلن المستشار جميل سعيد المستشار القانوني ومحامي الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد إنهاء الخلاف بين رئيس الوفد الدكتور السيد البدوى شحاتة ومنير فخري عبدالنور.

وقال المستشار جميل سعيد في بيان له: إنه على أثر تكليفي من الدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد بإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة التصريحات التي صدرت عن منير فخري عبدالنور وتم نشرها علي بعض المواقع الإليكترونية فقد بادرت بإصدار بيان ردا علي تلك التصريحات وعلي أثر ذلك تلقيت اتصالاً من الدكتورة إنجى سعيد محامية منير فخري عبدالنور في بادرة برغبة في إنهاء ما أسفرت عنه التصريحات الصادرة من موكلها منير فخري عبدالنور من آثار وتواصل الحديث بيننا، وانضم إلينا منير فخرى عبدالنور الذى أكد انعدام أى نية لديه في الإساءة للدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الوفد وأن الخلاف خلاف في الرأي ولا يُقلل أبدًا من احترامه وتقديره للدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس الوفد.

وأضاف المستشار جميل سعيد على أثر ذلك تواصلت مع الدكتور السيد البدوى شحاتة، مقترحًا إنهاء الخلاف عند هذا الحد فوافقنى على ما اقترحته وبذلك يكون الخلاف قد زال بين الجانبين ولا محل لأي محاولات من أى جانب لإثارة ما يدعو إلى خلافات مستقبلية.