قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور مصطفى بكري.. «القودة» تطوي 4 سنوات من الثأر بين «آل موسى» و«آل مسلم» في الترامسة بقنا|شاهد
بتقدير من منير فخري لرئيس الوفد .. انتهاء الخلاف بين «البدوى» و«عبدالنور»
مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية
كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة
الديهي: نحن أمام مأزق تاريخي ونحتاج إلى سردية مصرية جديدة
ترامب ونتنياهو يتوافقان على زيادة الضغط على إيران وسط معارضة أمريكية شعبية
حكم الدعاء بالعتق من النار للأحياء والأموات في شهر رمضان .. الإفتاء تجيب
هشام حنفي: كامويش ينقصه التأقلم .. وناشئو النادي يستحقون فرصة
جيش الاحتلال يشنّ غارات على جنوب لبنان
شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي
«الغندور» يكشف موقف الأهلي من استعادة حمدي فتحي: ترشيحات دون تواصل
نجاحي هو اللى بيرد| مي عمر توجّه رسالة غامضة: «مش محتاجة لجان.. واللى اتعمل دا شغل رخيص»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور مصطفى بكري.. «القودة» تطوي 4 سنوات من الثأر بين «آل موسى» و«آل مسلم» في الترامسة بقنا|شاهد

بحضور مصطفى بكري.. «القودة» تطوي 4 سنوات من الثأر بين «آل موسى» و«آل مسلم»
بحضور مصطفى بكري.. «القودة» تطوي 4 سنوات من الثأر بين «آل موسى» و«آل مسلم»
علا محمد

نجحت الجهود الشعبية والأمنية بمحافظة قنا في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي «آل موسى» و«آل مسلم» بقرية الترامسة، استمرت لأكثر من أربع سنوات، على خلفية خلاف على قطعة أرض زراعية عام 2022.

وجرت مراسم الصلح في سرادق كبير بالقرية، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وبمشاركة قيادات أمنية ودينية وتنفيذية، حيث قدمت عائلة «آل موسى» القودة (كفن العفو) إلى عائلة «آل مسلم» في مشهد عكس قيم التسامح وإنهاء النزاعات.

وألقى الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري كلمة خلال مراسم الصلح، أكد فيها أن نجاح هذه المصالحات يحقن الدماء ويحفظ استقرار المجتمع، مشيدًا بجهود الأجهزة الأمنية ولجنة المصالحات وكل من ساهم في تقريب وجهات النظر بين العائلتين، كما ثمن دور رجال الشرطة في دعم مساعي الصلح، معتبرًا ما تحقق نموذجًا يحتذى به في تعزيز السلم الأهلي وفتح صفحة جديدة للتنمية والاستقرار داخل القرية.

وشدد بكري على أن تغليب صوت الحكمة يعكس وعي أهالي الترامسة وحرصهم على مستقبل أبنائهم، مؤكدًا أن الدولة تدعم بقوة جهود إنهاء النزاعات الثأرية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

الجهود الشعبية والأمنية بمحافظة قنا عائلتي «آل موسى» آل مسلم آل موسى اللواء محمود توفيق الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

انقلاب سيارة بالبحيرة

إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة

المسجد

إغلاق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية.. والأوقاف: يحق لصاحبه أن يفعل ما يشاء

ترشيحاتنا

ايناس عز الدين

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

راندا البحيري

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

مسجد

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

بالصور

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد