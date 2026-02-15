بحضور مصطفى بكري.. «القودة» تطوي 4 سنوات من الثأر بين «آل موسى» و«آل مسلم» في الترامسة بقنا|شاهد

نجحت الجهود الشعبية والأمنية بمحافظة قنا في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي «آل موسى» و«آل مسلم» بقرية الترامسة، استمرت لأكثر من أربع سنوات، على خلفية خلاف على قطعة أرض زراعية عام 2022.

وجرت مراسم الصلح في سرادق كبير بالقرية، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وبمشاركة قيادات أمنية ودينية وتنفيذية، حيث قدمت عائلة «آل موسى» القودة (كفن العفو) إلى عائلة «آل مسلم» في مشهد عكس قيم التسامح وإنهاء النزاعات.

وألقى الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري كلمة خلال مراسم الصلح، أكد فيها أن نجاح هذه المصالحات يحقن الدماء ويحفظ استقرار المجتمع، مشيدًا بجهود الأجهزة الأمنية ولجنة المصالحات وكل من ساهم في تقريب وجهات النظر بين العائلتين، كما ثمن دور رجال الشرطة في دعم مساعي الصلح، معتبرًا ما تحقق نموذجًا يحتذى به في تعزيز السلم الأهلي وفتح صفحة جديدة للتنمية والاستقرار داخل القرية.

وشدد بكري على أن تغليب صوت الحكمة يعكس وعي أهالي الترامسة وحرصهم على مستقبل أبنائهم، مؤكدًا أن الدولة تدعم بقوة جهود إنهاء النزاعات الثأرية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.