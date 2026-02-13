مصطفى بكري يطالب الحكومة بحل أزمة سيارات ذوي الهمم: نكسرها ونرميها ولا إيه؟

أكد النائب والإعلامي مصطفى بكري على ضرورة إيجاد حل عاجل لمشكلة سيارات ذوي الهمم، متسائلًا عن مصيرها وسط ارتفاع الرسوم الجمركية اليومية، مشيرًا إلى تجاهل الحكومة لهذا الملف رغم تأثيره المباشر على حياة المواطنين، مطالبًا بتوضيح موقف رسمي قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة.

وشدد بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، على أن مواقفه دائمًا تستند إلى قول الحقيقة دون الانحياز لأي طرف، مؤكدًا أن التعبير الصريح عن الرأي يمثل واجبًا وطنيًا لا يخضع للحسابات الشخصية.

مفهوم المعارضة الوطنية

وأكد دعمه لمفهوم المعارضة الوطنية البناءة التي تهدف للإصلاح وتقديم بدائل، في مقابل رفضه المعارضة الهدامة التي تركز على التشكيك دون اقتراح حلول.

الموافقة أو الرفض للتشكيلات الوزارية

وعن التعديل الوزاري الأخير، وصف بكري القرار بأنه جاء بشكل مفاجئ، لافتًا إلى أن المجلس لم يحصل على فرصة كافية لمناقشته قبل التصويت، لكنه شدد على احترامه للإجراءات الدستورية التي تحكم عمل البرلمان، والتي تنص على الموافقة أو الرفض للتشكيلات الوزارية.