مصطفى بكري: يجب أن تعمل الحكومة على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه حظيت شخصية الدكتور حسين عيسى بإشادة واسعة، نظرًا لدوره البارز ومساهماته في الشأن العام.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الاقتصاد المصري يسير نحو التحسن، مؤكدين على ضرورة أن تستغل الحكومة هذا التحسن ليكون له أثر مباشر على حياة المواطنين ويخفف الأعباء المعيشية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه يجب أن تعمل الحكومة على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خاصة أن الشعب المصري تحمل الكثير ثقة في القيادة السياسية.

وأشار مصطفى بكري إلى أن مجلس النواب من المتوقع أن يشهد استجوابات قوية للوزراء، مشيرًا إلى أن غياب الاستجوابات يتيح للوزراء العمل دون ضغوط، فيما تهدف هذه الاستجوابات إلى تعزيز المساءلة وتحريك العملية البرلمانية.