رحيم ستيرلينج ينهي مغامرة تشيلسي ويخوض تجربة هولندية
سعر الدولار اليوم 12 فبراير 2026 بعد خفض الفائدة
خبير أمني يحلل قضية جيفري إبستين وعلاقتها بشبكات الضغط الاستخباراتي
بنحو 9 قروش .. انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أبعد من مجرد جريمة.. خبير أمن قومي يكشف "المفتاحين" اللذين أسقطا قادة العالم في فخ إبستين
خبير إرهاب: قضية إبستين ليست فضيحة بل شبكة استخبارات دولية تستخدم المال والجنـ.ـس كأداة ضغط
منال عوض: رفع 45 طن مخلفات وتطهير مصرف أبو عوض بالهرم
قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات
الإعدام للمتهم بقـ تل سائق أوبر حلوان.. والسجن عامين لشقيقه
بهدف +90.. القادسية يفوز على نيوم بالدوري السعودي
استحقاق دستوري مؤجل.. هل تقترب ساعة انتخابات المحليات بعد توجيه الرئيس للحكومة؟
زلطة : ندرس خطة لرفع عدد سنوات التعليم الإلزامي
اقتصاد

بنحو 9 قروش .. انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

علياء فوزى

انخفض سعر الدولار في البنك المركزي خلال تعاملات اليوم بنحو 9 قروش ليسجل 46.89 جنيه للبيع مقابل 46.98 جنيه بالمستهل. 

ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الخميس 12 فبراير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم الخميس في مصر 

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبو ظبي الإسلامي، تنمية الصادرات، ميدبنك) ليسجل 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع. 

 سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية نحو  46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك(العربي الإفريقي،  التنمية الصناعية، قطر الوطني، التعمير والإسكان، الأهلي المصري، مصر، المصري الخليجي) نحو 46.80 جنيه للشراء و 46.90 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك( نكست، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، المصرف العربي، الإسكندرية، القاهرة، فيصل الإسلامي) لنحو 46.78 جنيه للشراء و 46.87 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك  بيت التمويل الكويتي  إلى  46.77 جنيه للشراء و46.87 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك العقاري المصري العربي  نحو  46.76 جنيه للشراء و46.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك(إتش إس بي سي HSBC، التجاري الدولي CIB، البركة، قناة السويس، أبو ظبي التجاري، الكويت الوطني) نحو 46.75 جنيه للشراء و 46.85 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدى أجريكول إلي 46.73 جنيه للشراء و46.83 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الأول نحو  46.72 جنيه للشراء و46.82 جنيه للبيع.

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 46.70 جنيه للشراء و46.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس نحو 46.76 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس

46.84 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الخميس

46.80 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس في مصر 

46.83 جنيه

سعر الدولار البنك المركزي سعر الفائدة الدولار

