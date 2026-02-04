استقرار سعر الدولار في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً في منتصف تعاملات اليوم، الأربعاء 4 فبراير 2024، داخل معظم البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وذلك بعد التراجع الطفيف الذي سجله سعر الصرف خلال تعاملات أمس، الثلاثاء.

وبحسب آخر تحديثات شاشات البنوك، واصل الدولار تحركه في نطاق مستقر، دون تسجيل أي تغييرات جديدة تُذكر حتى منتصف التعاملات.

وهدأ سعر الدولار وتباين بين 46.86 و47.10 جنيه للشراء و46.96 و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي المصري

46.94 جنيه للشراء

47.00 جنيه للبيع

سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين

سجل سعر الدولار في بنك مصر

46.96 جنيه للشراء

47.06 جنيه للبيع



كما سجل في البنك الأهلي المصري

46.96 جنيه للشراء

47.06 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنوك الخاصة

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس

46.98 جنيه للشراء

47.08 جنيه للبيع

وسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي

46.98 جنيه للشراء

47.08 جنيه للبيع

كما بلغ السعر في بنك نكست

46.96 جنيه للشراء

47.06 جنيه للبيع

وسجل في البنك الأهلي الكويتي

46.96 جنيه للشراء

46.99 جنيه للبيع

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

سجل بنك القاهرة أعلى سعر لصرف الدولار

47.10 جنيه للشراء

47.20 جنيه للبيع



فيما سجل بنك الإمارات دبي أقل سعر للدولار

46.86 جنيه للشراء

46.96 جنيه للبيع



