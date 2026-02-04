عقب الترجع الأخير .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

بعد أن تراجع سعر صرف الدولار أمس الثلاثاء، استقر اليوم الاربعاء 4-2-2025، في جميع البنوك العاملة في مصر.

وهدء سعر الدولار وتباين بين 46.86 و47.10 جنيه للشراء و46.96 و47.20 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 4 فبراير 2026.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.06 جنيه للشراء و 47.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

وفي بنك بيت التمويل الكويتي و اتش اس بي سي سجل 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني 46.92 جنيه للشراء و047

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس 46.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست 46.96 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 46.96 جنيه للشراء و 46.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في ميد بنك 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع.