هل تقضى الأيام البيض لمن فاته صيامها.. عويضة عثمان يجيب
«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا
الأرصاد الجوية تحذّر من شبورة ضبابية على الطرق وانخفاض الحرارة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-2-2026 .. والقنوات الناقلة
آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية غداً ..وتسليمها للمدارس الأحد
تعرّف علي صلاحيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعد موافقة «الشيوخ»
محلل سياسي: فتح معبر رفح بارقة أمل وبداية لمرحلة جديدة
باحث سياسي: تعيين مُتحدثة مسلمة باسم جيش الاحتلال «توظيف سياسي مقصود»
اليوم.. استكمال مُحاكمة الفنانة بدرية طلبة بتهمة الإساءة للشعب المصري
أحمد أبومسلم: لاعبو الزمالك «بلا ضغوط».. ومباراة كهرباء الإسماعيلية «صعبة»
أحمد أبومسلم: الأهلي بلا هوية مع «توروب».. والتدوير في حراسة المرمى «خطأ فادح»
الحوثيون يستعدون لمهاجمة السفن الأمريكية إذا بدأت واشنطن ضرب إيران
اقتصاد

عقب الترجع الأخير .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار
آية الجارحي

بعد أن تراجع سعر صرف الدولار أمس الثلاثاء، استقر  اليوم الاربعاء 4-2-2025، في جميع البنوك العاملة في مصر.

وهدء سعر الدولار وتباين بين  46.86 و47.10 جنيه للشراء و46.96 و47.20 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 4 فبراير 2026.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.06 جنيه للشراء و 47.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري  46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

وفي بنك بيت التمويل الكويتي و اتش اس بي سي سجل 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني 46.92 جنيه للشراء و047

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس 46.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست 46.96 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 46.96 جنيه للشراء و 46.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في ميد بنك 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك

 

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار أسعار الدولار اليوم بنك مصر

