الدولار يربح مع تراجع العملات المرتبطة بالسلع وهبوط الذهب والفضة

ارتفع الدولار يوم الاثنين محققاً أكبر مكاسبه في يومين منذ أبريل مع استمرار تراجع المعادن النفيسة وبعد بيانات التصنيع الأميركية التي جاءت أفضل من التوقعات.

سجل الدولار أقوى مكاسبه في التعاملات المبكرة في لندن مقابل معظم العملات الرئيسية وارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار بنحو 1.2% خلال جلستين، وهو أعلى مستوى للارتفاع منذ أدت تداعيات فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل عشرة أشهر إلى اضطرابات في الأسواق.

انخفض سعر الذهب والفضة يوم الاثنين، مما زاد من حدة التراجع الذي بدأ الأسبوع الماضي بعد أن أعلن ترمب ترشيح كيفين وارش لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارش ودعم الدولار

وترى الأسواق أن وارش أكثر ميلاً من المرشحين الآخرين لمواجهة ضغوط الأسعار المتزايدة. وقد يُترجم هذا الموقف إلى سياسة نقدية تدعم الدولار، مما يُضعف ما يُسمى بتجارة خفض قيمة العملة التي كانت السبب في ارتفاع أسعار الذهب.

قال أندرو هازليت، وهو تاجر عملات أجنبية في شركة "مونكس" (Monex): "إن تراجع ارتفاع أسعار المعادن، وخاصة الذهب والفضة، هو ما يدفع قوة الدولار"، وأضاف قائلاً: "يتم التخلص من الأيدي الضعيفة والمثقلة بالديون، ويستفيد الدولار من ذلك، لأن التحرك نحو المعادن كان مدفوعًا في المقام الأول باعتبارات انخفاض قيمة العملة".

أثرت الأحداث الجيوسياسية أيضاً على العملات، بعد تصريح الرئيس الأميركي بأن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.