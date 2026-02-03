غادة رجب ضيفة أوبرا الإسكندرية على «سيد درويش»

نخبة مختارة من غنائيات الزمن الجميل يقودها المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وتشارك فى أدائها النجمة غادة رجب مع المطربين وائل أبو الفتوح، وأحمد رجب، ونعمة عصمت، وندى غالب، وتقدمها فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى فى الثامنة مساء الخميس 5 فبراير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، منها يا خلى القلب، فى قلبى غرام، موسيقى حكاية حب وغيرها.

يأتى الحفل ضمن استراتيجية وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية الهادفة إلى دعم الفنون الجادة والحفاظ على التراث الموسيقى العربى باعتباره أحد أهم مكونات الهوية العربية.