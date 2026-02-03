أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

يُعرف النقرس بأنه أحد أنواع التهابات المفاصل، لكنه لا يظهر دائمًا بشكل مفاجئ أو واضح كما يظن البعض. وفي كثير من الحالات، يرسل الجسم إشارات مبكرة يتم تجاهلها، حتى تحدث النوبة المؤلمة.

فما هي أعراض النقرس؟ ومتى يجب القلق؟

ما هو النقرس؟

النقرس يحدث نتيجة ارتفاع حمض اليوريك في الدم، ما يؤدي إلى تكوّن بلورات حادة تترسب داخل المفاصل، مسببة التهابًا وألمًا شديدًا، وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

الأعراض الشائعة للنقرس

أعراض النقرس عند النساء

ألم مفاجئ وحاد في المفصل

يظهر غالبًا ليلًا أو مع الفجر

يكون الألم شديدًا لدرجة صعوبة لمس المفصل

أكثر مكان شائع: إصبع القدم الكبير

وقد يصيب أيضًا:

الكاحل

الركبة

الرسغ

الكوع

تورم واحمرار وسخونة

المفصل المصاب يبدو:

منتفخًا

محمرًا

ساخنًا عند اللمس

وأحيانًا يُخلط بينه وبين التهاب بكتيري.

حساسية شديدة للمس حتى:

وزن الغطاء على القدم

أو احتكاك الملابس

قد يسبب ألمًا لا يُحتمل.

محدودية الحركة

بعد النوبة:

يصعب تحريك المفصل

يشعر المريض بتيبّس وألم عند المشي أو الاستخدام

ومع تكرار النوبات، قد يصبح التيبّس دائمًا.

أعراض أقل شهرة لكنها مهمة

نوبات متكررة تفصل بينها فترات هدوء

تختفي الأعراض تمامًا لفترة

ثم تعود بشكل أقوى

وهذا من أخطر ما يميز النقرس.

ظهور كتل صلبة تحت الجلد التوفة

تظهر بعد سنوات من إهمال العلاج

تكون حول المفاصل أو الأذن

دليل على نقرس مزمن

حمى خفيفة وإرهاق عام

خلال النوبات الحادة، قد يصاحب الألم:

ارتفاع بسيط في الحرارة

شعور بالتعب والإجهاد

متى يجب زيارة الطبيب فورًا؟

أول نوبة ألم شديدة في المفصل

استمرار الألم أكثر من 3 أيام

تكرار النوبات

وجود تاريخ عائلي للنقرس

ارتفاع حمض اليوريك في التحاليل

رغم شيوعه عند الرجال، إلا أن النساء بعد سن اليأس قد يعانين من: