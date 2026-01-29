قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
معارك طاحنة بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيجراي.. ماذا يحدث في أثيوبيا؟
الخارجية: صناعة القرار والتكامل مع دول حوض النيل «أولوية مصرية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كل ما لا تعرفه عن النقرس.. علامة واحدة في قدمك قد تكشف إصابتك بالمرض

النقرس
النقرس
ريهام قدري

يعد مرض النقرس من أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعا، ويصيب الرجال بنسبة أكبر من النساء، خاصة بعد سن الأربعين، نتيجة ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم وتراكمه على شكل بلورات داخل المفاصل.

ما هو مرض النقرس؟

النقرس هو أحد أشكال التهاب المفاصل الالتهابي، يحدث عندما يرتفع حمض اليوريك في الجسم، فيتبلور ويترسب داخل المفاصل، مسببًا نوبات ألم حادة ومفاجئة، غالبا ما تبدأ في إصبع القدم الكبير.

أسباب الإصابة بالنقرس

تتعدد أسباب النقرس، ومن أبرزها:

الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالبيورينات مثل اللحوم الحمراء والكبدة والمأكولات البحرية

السمنة وزيادة الوزن

الإفراط في شرب المشروبات الغازية والمحلاة

الإكثار من تناول الكحوليات

العوامل الوراثية

بعض الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى

استخدام بعض الأدوية مثل مدرات البول

أعراض النقرس

تظهر أعراض النقرس بشكل مفاجئ، وغالبا أثناء الليل، وتشمل:

ألم شديد وحاد في المفصل

تورم واحمرار وسخونة المفصل المصاب

صعوبة الحركة

استمرار الألم من عدة ساعات إلى عدة أيام

تكرار النوبات في حال إهمال العلاج

طرق علاج النقرس

يركز علاج النقرس على تخفيف الألم ومنع تكرار النوبات، ويشمل:

أدوية مسكنة ومضادة للالتهاب

أدوية تخفض مستوى حمض اليوريك

الراحة ورفع المفصل المصاب

شرب كميات كافية من الماء

الالتزام بالعلاج الوقائي طويل المدى

الأطعمة الممنوعة والمسموحة لمرضى النقرس

أطعمة يفضل تجنبها:

اللحوم الحمراء والدهون الحيوانية

الكبدة والمخ

الأسماك المملحة والسردين

المشروبات الغازية

السكريات الزائدة

أطعمة ينصح بها:

الخضروات الطازجة

الفواكه خاصة الكرز

منتجات الألبان قليلة الدسم

الحبوب الكاملة

الماء بكثرة

مرض النقرس النقرس علاج النقرس اعراض النقرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

جامعة سوهاج

بتكلفة 550 مليون جنيه.. تنفيذ أول مبنى معامل متطور لجامعة سوهاج الأهلية

صورة ارشيفية

القصة الكاملة لطالب بالمرحلة الإعدادية أنهى حياته في منطقة التعاون بالإسماعيلية

صورة ارشيفية

القصة الكاملة لطالب بالمرحلة الإعدادية أنهى حياته في منطقة التعاون بالإسماعيلية

بالصور

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد