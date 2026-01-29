كل ما لا تعرفه عن النقرس.. علامة واحدة في قدمك قد تكشف إصابتك بالمرض

يعد مرض النقرس من أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعا، ويصيب الرجال بنسبة أكبر من النساء، خاصة بعد سن الأربعين، نتيجة ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم وتراكمه على شكل بلورات داخل المفاصل.

ما هو مرض النقرس؟

النقرس هو أحد أشكال التهاب المفاصل الالتهابي، يحدث عندما يرتفع حمض اليوريك في الجسم، فيتبلور ويترسب داخل المفاصل، مسببًا نوبات ألم حادة ومفاجئة، غالبا ما تبدأ في إصبع القدم الكبير.

أسباب الإصابة بالنقرس

تتعدد أسباب النقرس، ومن أبرزها:

الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالبيورينات مثل اللحوم الحمراء والكبدة والمأكولات البحرية

السمنة وزيادة الوزن

الإفراط في شرب المشروبات الغازية والمحلاة

الإكثار من تناول الكحوليات

العوامل الوراثية

بعض الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى

استخدام بعض الأدوية مثل مدرات البول

أعراض النقرس

تظهر أعراض النقرس بشكل مفاجئ، وغالبا أثناء الليل، وتشمل:

ألم شديد وحاد في المفصل

تورم واحمرار وسخونة المفصل المصاب

صعوبة الحركة

استمرار الألم من عدة ساعات إلى عدة أيام

تكرار النوبات في حال إهمال العلاج

طرق علاج النقرس

يركز علاج النقرس على تخفيف الألم ومنع تكرار النوبات، ويشمل:

أدوية مسكنة ومضادة للالتهاب

أدوية تخفض مستوى حمض اليوريك

الراحة ورفع المفصل المصاب

شرب كميات كافية من الماء

الالتزام بالعلاج الوقائي طويل المدى

الأطعمة الممنوعة والمسموحة لمرضى النقرس

أطعمة يفضل تجنبها:

اللحوم الحمراء والدهون الحيوانية

الكبدة والمخ

الأسماك المملحة والسردين

المشروبات الغازية

السكريات الزائدة

أطعمة ينصح بها:

الخضروات الطازجة

الفواكه خاصة الكرز

منتجات الألبان قليلة الدسم

الحبوب الكاملة

الماء بكثرة