ضوابط ذهاب النساء إلى الجيم.. إمام مسجد السيدة زينب يكشف عنها

وجهت طفلة تدعى “رحمة”، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، قالت فيه: “هل البنات ينفع يلعبوا رياضية ويروحوا الجيم؟”.

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه يجوز للبنات ممارسة الرياضة والذهاب إلى الجيم، فكانت السيدة عائشة تسابق النبي، وتخرج النساء إلى المعارك؛ لمداواة الجرحي وسقيا الناس فهذا يحتاج إلى قوة بدنية.

ونوه أحمد عصام فرحات، إلى مجموعة من الضوابط يجب مراعاتها عند ممارسة النساء للرياضة أو الذهاب إلى الجيم، وهي: “ستر العورة، عدم الاختلاط، عدم الانشغال عن الواجبات والفرائض، الالتزام بالقيم والعادات والأعراف في المجتمع”.

الألفاظ السيئة أو سبّ اللاعبين

وأجاب الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، عن عدد من الأسئلة التي تشغل الكثيرين، من بينها “حكم سبّ اللاعبين أثناء مشاهدة مباريات كرة القدم”.

وأوضح، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، المذاع على قناة صدى البلد خلال شهر رمضان، أن التلفظ بالألفاظ السيئة أو سبّ اللاعبين، أمر لا يرضي الله ولا رسوله، مشيرًا إلى أن المسلم الحقيقي هو من يسلم الناس من أذى لسانه ويده.