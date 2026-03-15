إمام السيدة زينب يحسم الجدل الفقهي حول السباب في المدرجات وذهاب النساء للجيم

أجاب الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، عن عدد من الأسئلة التي تشغل الكثيرين، من بينها حكم سبّ اللاعبين أثناء مشاهدة مباريات كرة القدم، وحكم ذهاب النساء إلى صالات الجيم لممارسة الرياضة.

الألفاظ السيئة أو سبّ اللاعبين

وأوضح خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» المذاع على قناة صدى البلد خلال شهر رمضان، أن التلفظ بالألفاظ السيئة أو سبّ اللاعبين أمر لا يرضي الله ولا رسوله، مشيرًا إلى أن المسلم الحقيقي هو من يسلم الناس من أذى لسانه ويده. 

وأكد أن الإسلام ينهى عن الطعن واللعن، ويدعو إلى حفظ اللسان وتجنب كل ما قد يغضب الله.

حكم ممارسة النساء للرياضة

وفي سياق آخر، ردّ على سؤال حول حكم ممارسة النساء للرياضة وذهابهن إلى صالات الجيم، مؤكدًا أن ذلك جائز في الإسلام، بل إن القوة والنشاط أمران محمودان. واستشهد بأن النساء في عهد النبي محمد ﷺ كن يشاركن في المعارك لمداواة وعلاج الجرحى، وهو ما كان يتطلب قدرًا من القوة والتحمل.

 ذهاب المرأة إلى الجيم

وأضاف أن ذهاب المرأة إلى الجيم ينبغي أن يكون وفق ضوابط شرعية، من أهمها الالتزام بستر العورة، وتجنب الاختلاط غير المنضبط، وألا يشغلها ذلك عن أداء الفرائض أو واجباتها الأساسية، مع ضرورة الالتزام بالقيم والأعراف المجتمعية وعدم مخالفة تعاليم الشريعة الإسلامية.

