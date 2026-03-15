أحمد حسن: توروب يمنح بن رمضان فرصة الظهور أمام الترجي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن رغبة ييس توروب بمنح محمد بن رمضان فرصة في مباراة الترجي.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي إكس: "خاص.. ييس توروب أبلغ محمد علي بن رمضان بمنحه فرصة المشاركة أمام الترجي التونسي في مباراة اليوم".

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج الساعات الأخيرة للبعثة الحمراء برادس قبل مواجهة الترجي الرياضي المقرر لها الحاديه عشر من مساء اليوم بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس؛ استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وترك الجهاز الفني للاعبيه حرية الإستيقاظ حتي قبل موعد الأفطار بثلاث ساعات علي ان تكون هناك محاضرة في الرابعة عصرا بتوقيت تونس ثم يتناول الفريق طعام الأفطار .

ومن المقرر، أن يعقد الدنماركي ييس توروب محاضرة أخرى مساء اليوم، ستكون بالفيديو قبل التوجه للملعب حيث سيراجع جميع التعليمات الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، إلى جانب التأكيد على الأدوار المطلوبة من كل لاعب.