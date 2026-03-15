على أطراف خط النار.. تفاصيل الساعات الأخيرة في الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا علي نظيره الترجي الرياضي في الحاديه عشر من مساء اليوم علي الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا، فيما تقام مواجهة الاياب يوم 21 مارس الجاري باستاد القاهرة دون حضور جماهيري بناء علي قرار الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد احداث مواجهة الفريق الأحمر والجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات.

وتأهل الأهلي الي ربع نهائي البطولة بعد أن تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية ب10 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في 4 ، فيما حل الترجي وصيفا للمجموعة الرابعة ب9 نقاط بعد الفوز بمباراتين والتعادل في 3 والخسارة في مواجهتين، وتبدو رحلة الفريقين نحو ربع نهائي البطولة متشابهة الي حد كبير مما يزيد من صعوبة المواجهة علي الفريق الأحمر.

ويدخل الأهلي تلك المباراة وهو على أطراف خط النار بكل ما تحمله الكلمة من معني، خاصة أن الخسارة أمام طلائع الجيش في ختام مباريات الدور الأول بالدوري فجرت بركان الغضب ما جعل محمود الخطيب رئيس النادي يقرر خصم 30% من الرواتب الشهرية للاعبين مع تعليق 25% من إجمالي عقودهم لحين حسم بطولتي دوري الأبطال والدوري المحلي، كما أن تلك الخسارة جعلت مستقبل الدنماركي ييس توروب المدير الفني مع الفريق مرتبطا بعبور تلك العقبة والتأهل لنصف نهائي البطولة .

وحرصت إدارة الأهلي علي تقديم موعد السفر الي تونس لزيادة معدلات التركيز وتكون هناك مساحة من الوقت للإجتماع مع اللاعبين وإزالة اي رواسب وهو ما نجح فيه سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة حيث عقد سلسلة من الإجتماعات مع اكثر من عنصر ابرزها ييس توروب وكذلك مع مجموعة اللاعبين سواء بشكل فردي او جماعي.

علي الجانب الفني.. عقد ييس توروب العديد من المحاضرات والتي أظهرت انه كان يسعي لإجراء تعديل في تشكيل الفريق خاصة مركز قلب الهجوم بينما باقي الفريق سيكون بنفس القوام الذي يخوض مواجهات الفترة الماضية ، حيث سيبدأ بمصطفي شوبير اساسيا كحارس مرمي ومعه محمد هاني وياسر ابراهيم وهادي رياض والمغربي يوسف بلعمري ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور واحمد مصطفي زيزو ومحمود تريزيجيه ولكن المفاجأة في انه قام بتجربة اشرف بن شرقي في مركز قلب الهجوم ليستغل مهاراته في الهجمات المرتدة .

وركز توروب في محاضراته مع اللاعبين بتونس علي تقريب الخطوط واللعب بتوزان لحرمان المنافس من تناقل الكرة وضرورة غلق كافة مفاتيح لعب المنافس، وحذر المدير الفني لاعبيه من الإنخداع بتراجع اداء ومستوي المنافس خاصة أن الأهلي يعاني فنيا بعد خسارة مؤخرا من طلائع الجيش.

وشدد توروب بعدم التفكير في نتيجة مباراة صن داونز على حساب الملعب المالي وضمانه التأهل بنسبة كبيرة الي نصف نهائي البطولة بما يعني أنه ستكون هناك مواجهة بين الطرفين ، وأكد المدير الفني للاعبيه انه يجب عليهم في الأساس تخطي الترجي قبل التفكير في صن داونز.