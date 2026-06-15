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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حقيقة تعرض مصر لعواصف ترابية خلال الأيام المقبلة| الأرصاد تحسم الجدل

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
هاني حسين

نفى الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، صحة ما تردد بشأن تعرض مصر لعواصف ترابية تستمر لمدة خمسة أيام، مؤكدا أن الأجواء مستقرة تماما على أغلب أنحاء الجمهورية، وأن ما يتم تداوله لا يعكس حقيقة الحالة الجوية في البلاد.

وأوضح محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية  كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العواصف الترابية المشار إليها ترتبط بالأحوال الجوية في شمال السودان، حيث تشهد المنطقة خلال هذه الفترة موسما للأمطار يصاحبه تكوّن سحب رعدية ينتج عنها هبوط قوي للهواء، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتشكّل عواصف ترابية.

وأشار محمود القياتي إلى أن اتجاهات الرياح تدفع بعض هذه الأتربة شمالا لتصل إلى الحدود الجنوبية لمصر، موضحا أن التأثير يقتصر على مناطق أقصى جنوب البلاد، وتحديدا حلايب وشلاتين، حيث تشهد المنطقة اليوم وغدا نشاطا للرمال والأتربة فقط، ويتم متابعة الوضع بشكل مستمر من خلال صور الأقمار الصناعية واتجاهات الرياح ومحطات الرصد التابعة للهيئة.

ونوه محمود القياتي بأن باقي محافظات الجمهورية تشهد استقرارا تاما في الأحوال الجوية، مع درجات حرارة تدور حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، موضحًا أن البلاد دخلت فعليا في الأجواء الصيفية، رغم أن البداية الرسمية لفصل الصيف ستكون يوم 21 من الشهر الجاري، لافتا إلى أن بعض مناطق شمال البلاد قد تشهد فرصا ضعيفة جدا وغير مؤثرة لسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة.

الأرصاد الطقس درجة الحرارة اخبار التوك شو عواصف ترابية

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