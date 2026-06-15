قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم يفرح بنجاحه في الشهادة الإعدادية الأزهرية.. تفاصيل وفاة طالب بالشرقية قبل إعلان نتيجته
شهيد ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مدرسة بمخيم النصيرات
أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمحافظات يروون أسباب تفوقهم وأمنياتهم المستقبلية
تقارير تونسية: إقالة اللموشي وتعيين منذر الكبير مدربًا لنسور قرطاج
دعاء استقبال شهر محرم .. كلمات بسيطة مأثورة عن النبي
حبس هاني شكري 6 أشهر بتهمة سب جماهير الأهلي والإساءة إليهم
ازاي تفرق بين عصير القصب السليم والمغشوش.. مفاجأة للمواطنين
موقع الرئاسة ينشر فيديو استقبال الرئيس السيسي لأخيه الشيخ محمد بن زايد بقصر الاتحادية
من أجل لوكا.. زيدان يفضل مباراة الجزائر على فرنسا في المونديال
دعاء استقبال السنة الهجرية الجديدة
65 مليار دولار استثمارات و9.7 مليار تجارة.. كيف أصبحت الإمارات الشريك الاقتصادي الأبرز لمصر؟
جثمان داخل غابة وشبهات اعتداء.. تفاصيل صادمة في وفاة مصري بألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: نقلة نوعية في منظومة الرصد البيئي.. ووصلنا إلى 123 محطة لرصد ملوثات الهواء على مستوى الجمهورية

منظومة رصد ملوثات الهواء
منظومة رصد ملوثات الهواء
حنان توفيق

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إضافة محطتين جديدتين لمنظومة رصد ملوثات الهواء المحيط داخل جامعتي القاهرة والأزهر، ضمن مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" ، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير وتحديث الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، وتعزيز منظومة المراقبة البيئية لمواجهة تحديات التلوث وتغير المناخ.

وأكدت د. منال عوض أنه بإضافة المحطتين الجديدتين، وصل إجمالي عدد محطات الرصد التابعة للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط إلى 123 محطة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بما يعزز من كفاءة منظومة الرصد البيئي ويضمن توفير بيانات دقيقة ومستمرة حول جودة الهواء.

وأوضحت د. منال عوض أن أعمال تركيب المحطتين تنفذ بالتعاون والتنسيق مع جامعتي القاهرة والأزهر، حيث تم إنشاء المحطتين داخل الحرمين الجامعيين، بما يسهم في تعزيز التغطية المكانية لمنظومة الرصد داخل نطاق القاهرة الكبرى، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، ويدعم جهود متابعة وتقييم جودة الهواء بصورة أكثر دقة وفاعلية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المحطتين الجديدتين مزودتان بأحدث التقنيات لرصد تركيزات الجسيمات الصلبة الدقيقة، وقياس مستويات الكربون الأسود (Black Carbon)،  بالإضافة الى متابعة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بما يوفر بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار حول مستويات التلوث وجودة الهواء، مشيرة إلى أن هذه البيانات تمثل أداة علمية مهمة لدعم الدراسات والأبحاث البيئية، وتقييم مستويات التلوث، وايضا مساندة متخذي القرار في إعداد السياسات والإجراءات اللازمة لتحسين نوعية الهواء والحد من الآثار السلبية لتلوث الهواء على صحة المواطنين والبيئة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة للتوسع المستمر في منظومة الرصد البيئي ورفع كفاءة الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، بما يدعم جهود تحسين جودة الهواء ومواجهة تحديات تلوث الهواء وتغير المناخ، ويعزز الاعتماد على البيانات العلمية الدقيقة في التخطيط البيئي وصياغة السياسات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

مستويات التلوث والأبحاث البيئية السياسات الداعمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يُسلّم 22 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة ويؤكد استمرار التيسيرات

الاولي علي الشهادة الإعدادية الأزهرية

أولى شهادة إعدادية أزهرية مكرر بجنوب سيناء: اجتهدت وربنا كافئني

جولة محافظ قنا

محافظ قنا يصدر قرارات عاجلة لتطوير المشايات وحماية الترع والقضاء على العشوائيات

بالصور

بدون حقن.. طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يهنئ أوائل الشهادة الإبتدائية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

خطوة بخطوة.. طريقة عمل تشيز كيك الكنافة

طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.
طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.
طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.

بورش تثير الجدل بنسخة مقلدة رخيصة من سيارتها ذات الـ4 ملايين دولار

بورش بوكسر 2026
بورش بوكسر 2026
بورش بوكسر 2026

فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد