وليد عبد اللطيف يحذر من تشكيل المنتخب الوطني: اللعب المفتوح أمام بلجيكا مخاطرة كبيرة.. فيديو

حذر وليد عبد اللطيف لاعب المنتخب الوطني السابق، لاعبي من المنتخب الوطني من خطورة منتخب بلجيكا، مردفًا: «تشكيل المنتخب الوطني الذي أعلن عنه حسام حسن المدير الفني قبل قليل فيه مخاطرة، فاتح الملعب، كمان طريقة اللعب نازل تهاجم، عندك طمع، ولكن لازم يكون في حذر، لأن بلجيكا آخر 13 مباراة لم يخسر، لأزم نأمن في الناحية الدفاعية».

وأضاف وليد عبد اللطيف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن المنتخب الوطني يملك عددًا من اللاعبين المميزين مثل إمام عاشور أو أحمد فتوح بخلاف محمد صلاح وعمر مرموش.

وتابع: «يجب على لاعبي المنتخب الوطني التركيز طيلة دقائق المباراة، وكمان بلاش خوف من الاستلام والتسلم، والظهور في الملعب وعدم الاختفاء عند استلام الكرة، وميكونش في خوف من الضغط على لاعبي منتخب بلجيكا».