قمة جديدة ومواجهة مع بتروجيت لفرق الكرة الطائرة بالأهلي

يتجدد اللقاء وقمة جديدة مساء اليوم حيث يلتقي الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك في نهائي كأس مصر.

وتنطلق المباراة في الساعة العاشرة والنصف مساءً على صالة الاتحاد السكندري، ويسعى الفريق للفوز واستعادة لقب كأس مصر.

وخضع الفريق إلى تدريبات استشفائية صباح اليوم بعد الفوز على المقاولون العرب أمس؛ تجنبا للإرهاق والإصابات.

وعقد البرازيلي باولو ميلاجريس، المدير الفني جلسة مع اللاعبات طالبهم بالتركيز والقتال على كل نقطة؛ من أجل الفوز والتتويج باللقب.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز على المقاولون العرب بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية.

ولم يتوقف نشاط فرق الكرة الطائرة بالاهلي عند هذا الحد ولكن يواجه فريق الرجال نظيره بتروجيت في العاشرة والنصف مساءا علي صالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر ضمن منافسات الدورة المجمعة النهائية لتحديد بطل دوري السوبر.

واختتم الفريق استعداده يوم أمس على صالة حسن مصطفى، وركز المدير الفني على حوائط الصد والإرسالات الساحقة.

وعقد الأمريكي جوردون مايفورث، المدير الفني جلسة مع اللاعبين للتأكيد على خطة اللعب وبعض الجوانب التكتيكية.

وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد فاز على سبورتنج بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية.