برنامج الأهلي في تونس قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال افريقيا

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج الساعات الأخيرة للبعثة الحمراء برادس قبل مواجهة الترجي الرياضي المقرر لها الحاديه عشر من مساء اليوم بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس؛ استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وترك الجهاز الفني للاعبيه حرية الإستيقاظ حتي قبل موعد الأفطار بثلاث ساعات علي ان تكون هناك محاضرة في الرابعة عصرا بتوقيت تونس ثم يتناول الفريق طعام الأفطار .

ومن المقرر ان يعقد الدنماركي ييس توروب محاضرة أخري مساء اليوم ستكون بالفيديو قبل التوجه للملعب حيث سيراجع جميع التعليمات الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، إلى جانب التأكيد على الأدوار المطلوبة من كل لاعب.

وقرر سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة مغادرة الفريق لتونس من الملعب مباشرة الي مطار قرطاج لبدء رحلة العودة للقاهرة في الثالثة فجرا عبر طائرة خاصة .

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في تونس قبل خوض مباراة الإياب في القاهرة والمقرر لها يوم ٢١ مارس الجاري.