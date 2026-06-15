أحمد سالم: لقاء مصر وبلجيكا يجمع المصريين.. وترقب لأداء ونتيجة مشرفة

قال الإعلامي أحمد سالم إن مباراة المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي تحظى باهتمام كبير من جميع فئات الشارع المصري، موضحًا أن حالة من الحماس والترقب تسيطر على الأجواء قبل انطلاق اللقاء.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "كلمة أخيرة"، أن مواجهة مصر وبلجيكا أصبحت الحدث الأبرز على الساحة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن كرة القدم تظل من أكثر العوامل التي توحد المصريين رغم اختلاف آرائهم وتوجهاتهم في القضايا المختلفة.

كرة القدم تجمع المصريين

وأوضح أن المصريين يقفون خلف منتخبهم الوطني بشكل موحد عند خوض المباريات الدولية، مؤكدًا أن الجميع يكون في صف واحد دعمًا للفراعنة.

وأشار إلى أن الخلافات السياسية والاقتصادية، وحتى الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تتراجع بشكل واضح مع مباريات المنتخب، حيث يتوحد الجميع حول هدف واحد وهو دعم المنتخب وتحقيق الفوز.

طموحات الجماهير

ولفت أحمد سالم إلى أن الجماهير المصرية لا تكتفي هذه المرة بالأداء المشرف فقط، بل تتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية إلى جانب مستوى فني مميز أمام منتخب بلجيكا.

وأكد أن الجمهور يأمل في مشاهدة أداء قوي يليق باسم المنتخب الوطني، يرافقه نتيجة تسعد الجماهير وتلبي تطلعاتها.

آمال في الفوز

واختتم حديثه بالتعبير عن أمله في أن يقدم المنتخب المصري مباراة قوية ويحقق نتيجة إيجابية، مشددًا على أن الجماهير تنتظر لحظات فرح جديدة وتواصل دعمها الكامل للاعبين.