تعليق ناري من شوبير عن هدف إمام عاشور في مرمي بلجيكا

سجل إمام عاشور لاعب منتخب مصر الهدف الأول للمنتخب في شباك منتخب بلجيكا، في الدقيقة 20 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الأول للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026.

وعلق الإعلامي أحمد شوبير، على الهدف، عبر حسابه على “فيس بوك”، كاتبا: “صاااااروخية إمام عاشور تضع مصر في المقدمة، يااااارب تكمل على خير”.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير (23)

الدفاع : محمد هاني (3) ، حمدي فتحي (14)، ياسر إيراهيم (2)، أحمد فتوح (13).

الوسط: مروان عطية (19)، مهند لاشين (17)، إمام عاشور (8).

الهجوم: مصطفي زيكو (11)، محمد صلاح (10)، عمر مرموش (22).

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - كريم حافظ - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - محمود تريزيجيه- أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - هيثم حسن - حمزة عبد الكريم.