مونديال 2026.. مصر تتقدم على بلجيكا بهدف إمام عاشور بعد مرور 30 دقيقة

مرت 30 دقيقة من مواجهة منتخب مصر ونظيره البلجيكي، المقامة على ملعب "لومن فيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، بتقدم الفراعنة بهدف دون رد سجله إمام عاشور.

وشهدت بداية المباراة أداءً قويًا من المنتخبين، حيث دخل لاعبو منتخب مصر اللقاء بثقة كبيرة ونجحوا في فرض أسلوبهم منذ الدقائق الأولى، مع محاولات هجومية متبادلة من الجانبين.

وفي الدقيقة 12 أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه مروان عطية بعد تدخل قوي، قبل أن يرد المنتخب البلجيكي بتسديدة من كيفين دي بروين مرت بجوار مرمى مصطفى شوبير دون خطورة حقيقية.

وعاد الحكم في الدقيقة 14 ليشهر البطاقة الصفراء لتيموثي كاستانيي بعد تدخل عنيف على محمد صلاح، الذي واصل قيادة الهجمات المصرية بفاعلية كبيرة.

ونجح إمام عاشور في منح الفراعنة الأفضلية عند الدقيقة 20، بعدما استغل تمريرة مميزة من محمد صلاح وسدد كرة قوية سكنت شباك تيبو كورتوا، معلنًا تقدم منتخب مصر بهدف نظيف وسط فرحة جماهيرية كبيرة.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، محمد صلاح، عمر مرموش.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي، مهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، كريم حافظ، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، هيثم حسن، وحمزة عبد الكريم.

تاريخيًا.. الأفضلية للفراعنة أمام بلجيكا

وتعد مواجهة اليوم الخامسة في تاريخ لقاءات المنتخبين، بعدما سبق أن التقيا في أربع مباريات، حقق خلالها منتخب مصر ثلاثة انتصارات مقابل فوز وحيد لبلجيكا، وسجل الفراعنة 7 أهداف مقابل استقبال 4 أهداف

ويظل الانتصار الأكبر لمنتخب مصر على بلجيكا بنتيجة 4-0 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين عام 2005، بينما يتصدر عماد متعب قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين برصيد هدفين.