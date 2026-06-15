رئيس هيئة الرقابة على الصادرات: 48% من شحنات البضائع يتم الإفراج عنها خلال 24 ساعة

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن من مهام الهيئة إصدار شهادات المنشأ الخاصة بدول الاتفاقيات التجارية، مؤكدا أهمية استفادة المصدرين من الاتفاقيات الموقعة مع أكثر من 80 دولة، بما يعزز من قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار "النجار"، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى وجود توجيهات رئاسية بإنشاء معامل مركزية حديثة لتطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات، موضحا أن الهيئة باتت تمتلك معامل اختبار معتمدة دوليا داخل جميع الموانئ.

وشدد على أنه يتم تحويل أي مستورد إلى النيابة العامة في حالة وجود مخالفات جسيمة، في إطار إحكام الرقابة وحماية السوق المحلي، مشددا على عدم وجود أي تسريبات لشحنات مرفوضة، نظرا لوجود أكثر من لجنة للفحص والمطابقة والمتابعة.

وكشف عن تحقيق نقطة تحول في إجراءات الفحص والإفراج الجمركي، موضحا أن زمن الإفراج عن البضائع تقلص بشكل كبير، وأن نحو 48% من الشحنات يتم الإفراج عنها خلال 24 ساعة، وهو ما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الانتظار بالموانئ.