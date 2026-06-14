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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يطالب بزيادة حجم الصادرات عن طريق تعزيز الصناعة المحلية

الصادرات
الصادرات
حسن رضوان

شدد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ،على أن الدولة المصرية باتت تدرك بشكل واضح أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للاقتصاد، وهو ما يظهر في التوسع الكبير بالمناطق الصناعية ودعم إقامة المصانع الجديدة خلال الفترة الحالية.

وأضاف في حوار صحفي لـ" صدي البلد"، أن تعزيز الصناعة المحلية يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة حجم الصادرات، بما يحقق توازنًا في الميزان التجاري ويدعم قوة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

وأكد أن الاهتمام بالقطاع الصناعي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب في مختلف المحافظات.

الشيوخ الدولة المصرية المناطق الصناعية

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