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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيادة الصادرات هدف مهم.. لكن حماية المصانع المصرية ضرورة

النائب محمد بلتاجي
النائب محمد بلتاجي
حسن رضوان

أعلن النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، موافقته على الاتفاقية الاقتصادية المعروضة أمام النواب، معتبرًا أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة للصادرات، مع التأكيد على ضرورة متابعة آثارها الفعلية على المنتج المحلي.

وأكد بلتاجي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن الاتفاقية تحمل أبعادًا استراتيجية مهمة للاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار الداخلي ورفع معدلات التصدير، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي.

لن نقبل أن يكون على حساب المنتج الوطني

وفي الوقت نفسه، وجه عضو لجنة الشؤون الاقتصادية عدة رسائل تحذيرية للحكومة، مطالبًا باتخاذ إجراءات تضمن عدم تضرر الصناعة الوطنية من آثار التخفيضات الجمركية المرتبطة بالاتفاقية، لافتًا إلى أن الدول الأطراف تمتلك بالفعل نصيبًا كبيرًا من الواردات المصرية، الأمر الذي يتطلب دراسة دقيقة للتداعيات المحتملة على المنتج المحلي.

وتساءل بلتاجي حول قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق عائد تصديري يوازي التأثير الناتج عن خفض الرسوم الجمركية، قائلاً: "هل سيتوازى العائد الاقتصادي الناتج عن التصدير مع الأثر الذي سيخلفه تخفيض الجمارك على المنتج القومي؟".

وشدد على أهمية دعم توجهات الدولة الرامية إلى استعادة زخم الاستثمارات الأجنبية، مطالبًا الحكومة بإجراء تقييم دوري للاتفاقية وقياس نتائجها الاقتصادية بشكل مستمر، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها وتعظيم مكاسبها للاقتصاد الوطني.

النائب محمد بلتاجي لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب

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