هل زيادة الوزن إهمال للنفس؟.. إمام مسجد السيدة زينب يوضح حكم الإسلام

أجاب الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، عن سؤال طرحه أحد الأطفال حول رأي الإسلام في الشخص الذي يترك وزنه يزداد دون اهتمام بصحته أو مظهره.

زيادة الوزن

وأوضح خلال تقديمه برنامج «وربك الأكرم» المذاع على قناة صدى البلد خلال شهر رمضان، أن زيادة الوزن إذا كانت ناتجة عن مرض أو سبب صحي خارج عن إرادة الإنسان، فإن لها وضعًا مختلفًا ولا يُلام صاحبها.

أما إذا كان الشخص يهمل صحته ولا يعتني بجسده ومظهره دون سبب، فذلك أمر غير مستحب، لأن الإسلام يدعو الإنسان إلى الاهتمام بنفسه والحفاظ على صحته ونشاطه، مشيرًا إلى أن الله جميل يحب الجمال، ومن المهم أن يكون الإنسان نشيطًا ومهتمًا بمظهره وسلوكه.

الاعتناء بالشكل والمظهر

وأكد أن الاعتناء بالشكل والمظهر لا يتعارض مع التواضع، مستشهدًا بحديث النبي محمد ﷺ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»، موضحًا أن حسن المظهر والاهتمام بالنفس لا يعدان من الكِبر، بل يعكسان تقدير الإنسان لنفسه وحرصه على أن يكون في أفضل حال.