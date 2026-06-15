وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري العظيم، وجميع شعوبنا العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1448.
وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" أهنئ الشعب المصري العظيم، وجميع شعوبنا العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1448.
ونستلهم من الهجرة النبوية الشريفة معاني الإيمان والصبر والعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر والعآلمين العربي و الإسلامي.
أسأل الله أن يجعله عامًا مليئًا بالخير والبركة والأمن والاستقرار.
كل عام وأنتم بخير
الرئيس السيسي يهنيء الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري العظيم، وجميع شعوبنا العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1448.