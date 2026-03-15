الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

النهاردة كام رمضان في مصر 2026.. اعرف متى تبدأ ليلة 27 من الشهر الفضيل

النهاردة كام رمضان في مصر 2026.
النهاردة كام رمضان في مصر 2026.
شيماء جمال

النهاردة كام رمضان في مصر 2026.. يبحث الكثير عن النهاردة كام رمضان في مصر 2026 ليعرفوا كم متبقٍ من الشهر الفضيل ومتى تبدأ ليلة السابع والعشرين من رمضان والتى قد تكون ليلة القدر، لاغتنامها وإحيائها.

 

النهاردة كام رمضان في مصر 2026؟

يوافق اليوم، الأحد الخامس عشر من مارس ٢٠٢٦، والخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٧ هجريا.

النهاردة كام رمضان في مصر 2026؟

ووفقا للتقويم الهجري والميلادي، يوافق اليوم، الأحد 15مارس 2026 ميلاديًا،  25 من شهر رمضان لعام 1447ه هجريًا.

متى تبدأ ليلة 27 من رمضان

تبدأ ليلة 27 رمضان من مغرب يوم الإثنين 26 رمضان/ 16 مارس، وتنتهي فجر يوم الثلاثاء 27 رمضان / 17 مارس.

أما ليلة 29 رمضان فسوف تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 28 رمضان / 18 مارس، وتنتهي فجر يوم الخميس 29 رمضان / 19 مارس.

ونوهت الإفتاء إلى أن إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجرِ، والملائكة في حال صعود وهبوط؛ قال تعالى: {هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} [القدر: 5].

المراد بإحياء الليلة

وأوضحت الإفتاء المراد في الشريعة الإسلامية بإحياء الليلة هو قيامها وطاعة الله فيها.

ماذا كان يفعل النبي إذا دخل العشر الأواخر من رمضان

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ».[أخرجه البخاري]

أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان

حرصت دار الإفتاء المصرية على حث الصائمين من الإكثار من الطاعات، كاشفة عن أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان.

وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان قائلة “ينبغي إحياء ليالي العشر الأخيرة من رمضان بصنوف العبادات” وهي:

صلة الأرحام 
حُسن الْجِوار 
التوسعة على الأهل والأقارب 
كثرة الذكر 
الاعتكاف 
التهجد 
الدعاء والتضرع إلى الرءوف الرحيم سبحانه.

فضل ليلة القدر وعلاماتها المأثورة

تعد ليلة القدر تاج الليالي والقدر العظيم الذي شرف الله به أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سماها الله بهذا الاسم لعظيم قدرها وشرفها، أو لأنها الليلة التي يُقدر فيها ما يكون في العام المقبل من أحداث. 

ومن أبرز فضائلها أنها الليلة التي بدأ فيها نزول القرآن الكريم هداية للعالمين، كما أنها ليلة تمتاز بالأمن والسلام والسكينة، حيث تزدحم الأرض بالملائكة وجبريل عليه السلام، فلا يزال المسلم في أمان حتى مطلع الفجر.

وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم علامات يستدل بها المسلم على إدراك هذه الليلة، ومنها ما يظهر أثناء الليلة ومنها ما يظهر صبيحتها:

اعتدال الطقس: فتكون الليلة طلقة لا حارة ولا باردة، يشعر فيها المؤمن بسكينة وطمأنينة تسري في جسده.

قوة الإضاءة: حيث تمتاز هذه الليلة بنور وجلاء يملأ الأفق لا يشبه غيرها من الليالي.

هدوء الرياح وسكون الكون: فلا تضرب فيها عواصف ولا تُرجم فيها النجوم.

علامة الصباح: وهي العلامة الأثبت، حيث تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء مستديرة كأنها طست، ليس لها شعاع قوي يؤذي العين، وذلك بسبب كثافة الملائكة الصاعدة إلى السماء والتي تحجب ضوء الشمس المباشر.

