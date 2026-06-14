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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في ذكرى رحيله.. سالفاتوري كوازيمودو شاعر المأساة الإنسانية وصوت إيطاليا في القرن العشرين

الشاعر سالفاتوري كوازيمودو
الشاعر سالفاتوري كوازيمودو
جمال الشرقاوي

في عالم مزقته الحروب وأثقلته الخسارات، كان الشعر بالنسبة لسالفاتوري كوازيمودو أكثر من كلمات تكتب على الورق؛ كان محاولة لإنقاذ الإنسان من قسوة عصره، وصوتًا يبحث عن الضوء وسط ركام الخراب، حمل في قصائده وجع وطنه، وقلق الإنسان الحديث، وحول التجربة الشخصية إلى مرآة تعكس مآسي البشرية جمعاء. 

وفي ذكرى رحيله، التي تحل في 14 يونيو، يعود اسم الشاعر الإيطالي الكبير إلى الواجهة بوصفه أحد أبرز الأصوات الشعرية في القرن العشرين، وصاحب تجربة أدبية خالدة توجتها جائزة نوبل للآداب، بعدما نجح في أن يجعل من الشعر شهادةً إنسانية على زمن مضطرب، ورسالة تتجاوز حدود المكان واللغة، وبرحيله عام 1968 فقدت إيطاليا واحداً من أهم شعرائها الذين جمعوا بين الحس الجمالي العميق والالتزام بقضايا الإنسان والحرية، ليبقى اسمه حاضراً في ذاكرة الأدب العالمي بوصفه شاعر المأساة الإنسانية والضمير الحي لعصره.

ولد كوازيمودو في مدينة موديكا في 20 أغسطس 1901 لأسرة متواضعة، وكان والده موظفاً في السكك الحديدية، تنقل خلال طفولته بين مدن جزيرة صقلية، وهو ما ترك أثراً عميقاً في وجدانه الشعري، ورغم دراسته للهندسة والرياضيات وسعيه في شبابه إلى أن يصبح مهندساً، فإن الظروف الاقتصادية أجبرته على ترك الدراسة والعمل في وظائف مختلفة، قبل أن ينتصر شغفه بالشعر ويقوده إلى عالم الأدب.

بدأت موهبته الأدبية في الظهور مبكراً، ونشرت أولى قصائده في المجلات الأدبية الإيطالية، قبل أن يصدر عام 1930 ديوانه الأول «الماء والأرض»، الذي لفت الأنظار إلى موهبته الاستثنائية، وسرعان ما أصبح أحد أبرز ممثلي المدرسة الهرمسية في الشعر الإيطالي، إلى جانب الشاعرين جوزيبي أونغاريتي ويوجينيو مونتالي، وتميزت أعماله الأولى بلغتها الرمزية المكثفة وصورها الغامضة التي تعكس التجربة الذاتية والبحث عن المعنى.

لكن الحرب العالمية الثانية شكلت نقطة تحول حاسمة في مسيرته الأدبية، فبعد سنوات من التأمل الفردي واللغة الهرمسية المغلقة، اتجه شعره إلى الواقع الإنساني والاجتماعي، وأصبحت قصائده أكثر التصاقاً بمآسي الحرب وآلام الشعوب ومعاناة الإنسان في مواجهة العنف والاستبداد، ومن أبرز أعمال هذه المرحلة ديوان «يوم إثر الآخر» الذي جسد آثار الحرب والخراب النفسي الذي خلفته في المجتمع الأوروبي.

عرف كوازيمودو بمواقفه المناهضة للفاشية، وانضم بعد الحرب إلى الحزب الشيوعي الإيطالي، مؤمناً بدور الأدب في الدفاع عن الحرية والعدالة، كما عمل مترجماً متميزاً، ونقل إلى الإيطالية أعمالاً من الأدب اليوناني القديم، وأسهم في إثراء الحياة الثقافية الإيطالية من خلال نشاطه النقدي والفكري.

توجت مسيرته الأدبية بحصوله على جائزة نوبل في الأدب 1959 تقديراً لـ«شعره الغنائي الذي يعبر بنيران كلاسيكية عن التجربة المأساوية للحياة في عصرنا»، وفق حيثيات لجنة نوبل، وقد اعتبر هذا التكريم اعترافاً عالمياً بمكانته كشاعر استطاع أن يحول الألم الإنساني إلى تجربة شعرية خالدة.

وعلى الرغم من الجدل الذي رافق منحه الجائزة آنذاك، ظل كوازيمودو واحداً من الأسماء المؤسسة للشعر الإيطالي الحديث، وأسهمت أعماله في تجديد القصيدة الإيطالية وإخراجها من القوالب التقليدية نحو آفاق أكثر رحابة وإنسانية.

رحل سالفاتوري كوازيمودو في 14 يونيو 1968 بمدينة نابولي إثر إصابته بنزيف دماغي، لكنه ترك إرثاً شعرياً وفكرياً ما زال حياً حتى اليوم، وفي ذكرى رحيله، يبقى صوته الشعري شاهداً على قدرة الأدب على مواجهة المآسي، وتحويل الألم إلى جمال، والاحتفاء بالإنسان في أكثر لحظاته ضعفاً وقوةً في آن واحد.

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