الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

حماقي يجدد تعاونه مع الشاعر مصطفى ناصر في أغنية مشيتي

قسم الفن

جدد الفنان محمد حماقي التعاون مع الشاعر مصطفى ناصر للمرة الثانية، في أغنية "مشيتي" من ألبوم "سمعوني"، التي تم طرحها منذ قليل عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

وتعبر أغنية "مشيتي" عن المشاعر بشكل درامي مغزولة بكلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع ديفيد أمين، هذا إلى جانب تولي المهندس أمير محروس مهمة الميكس والماستر.

وتقول كلمات الأغنية: 
مشيتي ولسه كان جوايا ليكي كلام 
وكان في سنين بتستنانا فيها نعيش
أخدتي معاكي قلبي في يوم ما قولتي سلام 
ومن يومها وقلبي معاكي مرجعليش
إيديا اللي انتي سبتيها .. ليه ريحتك فيها نستيها 
وليه وقفت حياتي عليكي مابتمشيش
حياتي اللي انتي سيباها .. في بعدك مين هيملاها 
وليه بعدك سنين النوم مبيزورنيش
 

تكلل أغنية "مشيتي" نجاح حماقي ومصطفى ناصر، بعد تعاونهما في أغنية "تخسرني" في ألبوم "هو الأساس"، الذي طرح قبل ما يقرب من عامين، وتخطت حاجز 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب فقط، وتعاون خلالها ناصر وحماقي مع الملحن تيام علي، والموزع توما.

وفي سياق متصل، يعيش الشاعر مصطفى ناصر حالة من النشاط الفني، حيث تعاون مؤخرًا مع الهضبة عمرو دياب، كما يتعاون ناصر مع كبار النجوم المقرر ظهور أعماله معهم خلال الفترة المقبلة تباعًا، منهم إليسا وسميرة سعيد.

بيطري الشرقية
لحوم
منى زكي وابنتها لي لي
