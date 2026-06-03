تحت مبادرة أصوات مصر.. هيثم نبيل يدعم المواهب المتميزة من المطربين والشعراء والملحنين

أعلن الملحن والمطرب هيثم نبيل عبر صفحاته الرسمية علي السوشيال ميديا عن إطلاق مبادرة " اصوات مصر ".



وأعلن نبيل عن اختيار الأصوات المتميزة ودعمها ، بمعدل اختيار.

صوتين لمطربين جدد ، ودعمهم بتقديم اغنية لكل مطرب وكذلك توفير مكان التسجيل وهندسة صوت الاغنية ..

كما وجه نبيل الدعوة الي اي زميل من أصدقاءه الشعراء والموزعين والعازفين ، يحب ان يشاركه الفكرة

وتتضمن المبادرة ايضا :

- تعاون مع شعراء جداد وتعليمهم كيف يقدموا الاغنية بشكل احترافي شرط وجود موهبة حقيقية دون مقابل لكن المقابل الوحيد اني هعمل معاه اغنية من كلماته لصوت جديد دون اجر لمساعدة موهبة اخري عندها نفس الحلم .. وعلي المستوي العملي الاغنية اللي هعملها معاه كويسة في منهم اللي اخدها لابومي انزلها وده طبعا بأجر او لمطربين تانيين او لاعمال دراامية وسينما

- الاصوات اللي هختارها هكون بيهم كورال كبير لاصوات حقيقية كل واحد منهم هيتعمله اغنية وهحجز اماكن بروفات لتدريبهم وتقريبهم من بعض لعمل جيل باديء مع بعض وبينهم روح حلوة كلهم في ضهر بعض وبيغنوا ورا بعض لو الاغاني استدعت كورال ..

- اي حد من زمايلي حابب المشاركة سواء علي سبيل التصوير كفيديو او بوستر او فيديو lyrics .. اي صناع عموما مرحب بيهم ...

- اخيرا بداية من بكرة بالنسبة للاصوات والشعرا يبعتولي علي الاكونت الشخصي هنا

او isnstgarm او tiktok

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Haitham nabil

Instgram : haithamnabilofficial

Tiktok: haitham nabilofficial

دي بس الاكونتات اللي هشوف فيها الرسايل ..

اول اسمين هعلن عنهم مرة واحدة كل شهر سواء اصوات او شعرا ... يرجي عدم الارسال واتساب ...

ربنا يوفقكوا كلكوا وان شاءالله اقدر اسهل عليكوا باللي اقدر عليه دي فكرة مبدأية ولسه هطور فيها ان شاء الله.