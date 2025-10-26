قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: توفير 80 ألف فرصة عمل بـ130 مصنع قائم و120 تحت الإنشاء
يشمل صفقة تيك توك.. وزير الخزانة الأمريكي: التجهيز لاتفاق تجاري كبير مع الصين
باستثمارات 85 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مستودع موانئ دبي العالمية بالسخنة
منطقة قناة السويس: حققنا استثمارات بحوالي 10،08 مليار دولار خلال 3 سنوات
مدبولي: المواطن يتلقى الخدمة برسوم رمزية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ سوهاج يوجه بمتابعة حالة المعلمين المصابين في حادث مروري
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن جراديشار
محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية يشهدان إطلاق مبادرة افتح حسابك في مصر
مصير اللاعبين الأجانب.. شوبير: هؤلاء يضمنون البقاء في الأهلي
البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية
بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الجمهور يشيد بأداء هيثم نبيل في أولى تجاربه التمثيلية بمسلسل «لينك»

هيثم نبيل
هيثم نبيل
تقى الجيزاوي

حصد الفنان هيثم نبيل إشادات واسعة من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تألقه في تجسيد شخصية «معتصم الجيار» ضمن أحداث مسلسل «لينك»، الذي يُعرض حاليًا عبر قناة DMC ومنصة «Watch It» خلال موسم دراما أكتوبر 2025.

وجاءت شخصية «معتصم الجيار» لتكشف عن جانب مختلف في مشوار هيثم نبيل الفني، حيث قدّم أداءً هادئًا ومتوازنًا بعيدًا عن صورته كمطرب رومانسي، وهو ما دفع المتابعين إلى وصفه بـ«المفاجأة الأبرز في الموسم الدرامي الحالي».

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا مع ظهوره، إذ علّق أحد المتابعين: «إيه الحلاوة دي يا عم معتصم الجيار»، فيما كتب آخر: «هيثم نبيل أداء استثنائي في لينك.. فنان شامل بيكمل نجاحه في التمثيل زي الغناء».

اللافت أن هيثم نبيل لم يكتفِ بالتمثيل فقط، بل شارك أيضًا في تأليف الموسيقى التصويرية للعمل، ما جعل تجربته في «لينك» مزدوجة بين الأداء الدرامي والإبداع الموسيقي.

وتتضمن موسيقى وأغاني المسلسل عددًا من الأعمال التي تحمل توقيع هيثم نبيل، منها اغنية التتر «أبويا ضهر» من كلمات و ألحان هيثم، و غناء حنين الشاطر، و"محتار الإحساس" ألحان هيثم و كلمات كريم سامي، و«سامعاني» ألحان هيثم و كلمات ساره سعيد، وهي أغانٍ ساهمت في تعزيز الحالة الدرامية للعمل.

وكان هيثم قد أوضح في تصريحات سابقة أنه استعد للدور عبر تدريبات تمثيلية مكثفة على مدار عامين، مؤكدًا أن دخوله مجال التمثيل جاء بعد دراسة وتأمل، وليس مجرد تجربة عابرة، وقال: «كنت عايز أقدّم نفسي كممثل حقيقي مش كمطرب داخل عمل درامي».

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم،  سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، فرح الزاهد، محمود ياسين جونيور، ومينا أبوالدهب، وهو من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج شركة إيما لاين تحت إشراف إيمان أبو الدهب وأحمد بلال.

ويُعتبر مسلسل «لينك» بمثابة محطة تحول فنية في مشوار هيثم نبيل، إذ يمزج بين خلفيته الموسيقية العميقة وقدرته على التمثيل، وسط توقعات بأن يفتح له الباب لمشاركات جديدة في الدراما خلال الفترة المقبلة.

هيثم نبيل اعمال هيثم نبيل مسلسل «لينك» منصة «Watch It»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

دار الإفتاء

هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

لقاءات رعوية لقداسة البابا مع ممثلي الكنيسة القبطية في الخارج

مترو الأنفاق

النقل تكشف أحدث تصوير لتقدم أعمال مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية

جامعة حلوان

جامعة حلوان تؤكد نجاح منظومتها الطبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين

بالصور

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

فيديو

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد