الجمهور يشيد بأداء هيثم نبيل في أولى تجاربه التمثيلية بمسلسل «لينك»

حصد الفنان هيثم نبيل إشادات واسعة من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تألقه في تجسيد شخصية «معتصم الجيار» ضمن أحداث مسلسل «لينك»، الذي يُعرض حاليًا عبر قناة DMC ومنصة «Watch It» خلال موسم دراما أكتوبر 2025.

وجاءت شخصية «معتصم الجيار» لتكشف عن جانب مختلف في مشوار هيثم نبيل الفني، حيث قدّم أداءً هادئًا ومتوازنًا بعيدًا عن صورته كمطرب رومانسي، وهو ما دفع المتابعين إلى وصفه بـ«المفاجأة الأبرز في الموسم الدرامي الحالي».

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا مع ظهوره، إذ علّق أحد المتابعين: «إيه الحلاوة دي يا عم معتصم الجيار»، فيما كتب آخر: «هيثم نبيل أداء استثنائي في لينك.. فنان شامل بيكمل نجاحه في التمثيل زي الغناء».

اللافت أن هيثم نبيل لم يكتفِ بالتمثيل فقط، بل شارك أيضًا في تأليف الموسيقى التصويرية للعمل، ما جعل تجربته في «لينك» مزدوجة بين الأداء الدرامي والإبداع الموسيقي.

وتتضمن موسيقى وأغاني المسلسل عددًا من الأعمال التي تحمل توقيع هيثم نبيل، منها اغنية التتر «أبويا ضهر» من كلمات و ألحان هيثم، و غناء حنين الشاطر، و"محتار الإحساس" ألحان هيثم و كلمات كريم سامي، و«سامعاني» ألحان هيثم و كلمات ساره سعيد، وهي أغانٍ ساهمت في تعزيز الحالة الدرامية للعمل.

وكان هيثم قد أوضح في تصريحات سابقة أنه استعد للدور عبر تدريبات تمثيلية مكثفة على مدار عامين، مؤكدًا أن دخوله مجال التمثيل جاء بعد دراسة وتأمل، وليس مجرد تجربة عابرة، وقال: «كنت عايز أقدّم نفسي كممثل حقيقي مش كمطرب داخل عمل درامي».

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، فرح الزاهد، محمود ياسين جونيور، ومينا أبوالدهب، وهو من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج شركة إيما لاين تحت إشراف إيمان أبو الدهب وأحمد بلال.

ويُعتبر مسلسل «لينك» بمثابة محطة تحول فنية في مشوار هيثم نبيل، إذ يمزج بين خلفيته الموسيقية العميقة وقدرته على التمثيل، وسط توقعات بأن يفتح له الباب لمشاركات جديدة في الدراما خلال الفترة المقبلة.