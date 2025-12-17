قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تزف بشرى للمواطنين: خفض الدين المحلي والخارجي الفترة القادمة
لا ركود في القطاع العقاري.. مدبولي: مبيعات 2025 أفضل من الأعوام الماضية
مدبولي مع رؤساء المجالس التصديرية: الصادرات المصرية ستصل هذا العام لـ50 مليارا
اجتماع مرتقب للجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة تحويل الدعم العيني إلى نقدي
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السفير البريطاني بالقاهرة: نعمل بشكل مستمر على تعميق التعاون الاقتصادي مع مصر

السفير البريطاني بالقاهرة
السفير البريطاني بالقاهرة
أ ش أ

أكد مارك برايسون‑ريتشاردسون، السفير البريطاني لدى مصر، أن بلاده تعمل بشكل مستمر على تعميق التعاون الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية مع مصر، مضيفا أن الحوارات الجارية بين الجانبين ترتكز على الخبرات العملية والتحديات الواقعية التي تواجه مجتمع الأعمال على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اللقاء رفيع المستوى الذي نظمته اليوم الجمعية المصرية للأعمال تحت عنوان "تعزيز الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر: أهداف التجارة والاستثمار" وقال السفير إن المملكة المتحدة لها استثمارات في مصر تقدر بنحو 50 مليار جنيه إسترليني بالاضافة لتواجد أكثر من ألفي شركة بريطانية تستثمر داخل الاراضي المصرية، لافتا إلى أن بريطانيا توفر فرصا واسعة للشركات المصرية للإدراج في بورصة لندن، مع ظهور توجه متزايد نحو الإدراج المزدوج، مدعومًا بحوافز تنظيمية وضريبية، منها إعفاء من رسوم الدمغة لمدة ثلاث سنوات. 

وأضاف أن هذه الخطوة تعزز قدرة الشركات المصرية على التوسع والوصول إلى أسواق التمويل العالمية، لافتا إلى تنفيذ برامج مساعدة فنية بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري وجهات أخرى، بهدف تحسين بيئة التشغيل في قطاعات مثل الصناعات الدوائية والأغذية والمشروبات، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة.

وأوضح السفير البريطانى أن مصر تشهد وتيرة تغييرات ملحوظة، مستشهدًا بمناقشات سابقة مع وزير المالية حول خطط الإصلاحات الضريبية، مؤكدًا أن هناك تغييرًا حقيقيًا لكنه يحتاج إلى تسريع وتوسيع نطاقه. كما أشار إلى ضرورة تطوير مجالات مثل حقوق الملكية الفكرية، وتوحيد الإجراءات، والتعامل مع البيانات بما يعزز الفرص الاستثمارية للشركات البريطانية وغيرها.

وفيما يخص الاستثمارات والصادرات، أكد أن المملكة المتحدة تسعى لدعم توسع الشركات المصرية في السوق البريطانية، مستفيدًا من بيئة تنظيمية مستقرة وسهولة الوصول إلى العملات الأجنبية، مما يجعلها سوقًا جذابة للاستثمار.

وأضاف أن الاقتصاد البريطاني يشهد نموًا مستمرًا رغم أن معدلاته لا تصل إلى مستويات النمو المصري الأعلى من 5%، مشيرًا إلى أن الفرص المتاحة في المملكة المتحدة لا تزال كبيرة.

كما تناول السفير البريطانى فى مصر الاستراتيجية الصناعية الحديثة للمملكة المتحدة، التي تركز على دعم قطاعات محددة مثل الطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم والخدمات عالية القيمة، مؤكدًا أن الحكومة البريطانية رفعت مكتب الاستثمار إلى مستوى وزاري لتسهيل تأسيس الشركات وتجاوز العقبات المحتملة، مع تقديم حوافز إضافية للاستثمار وتسهيلات ضريبية للشركات الراغبة في التوسع.

السفير البريطاني لدى مصر الشراكة الاستراتيجية مع مصر تعزيز الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

انتخابات

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

محافظ الشرقية

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

بالصور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد