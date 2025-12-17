قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
بوتين: القوات الروسية تقدمت على جميع محاور القتال بأوكرانيا في الشهور الأخيرة
مدبولي: نتوقع تجاوز صادرات مشروعات منطقة القنطرة غرب 4 مليارات دولار
مدبولي: نستهدف نمو القطاعات الاقتصادية بنسبة لا تقل عن 15% خلال العام
بالصور

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

محمد الطحاوي

شهدت اللجنة الانتخابية رقم 96 ومقرها مدرسة أبو سالم للغات بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية قيام المستشار عبد الرحمن عبد العال رئيس اللجنة بالخروج خارج اللجنة ومساعدة سيدة مسنة علي الإدلاء بصوتها في انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الثانية.

فيما أشادت السيدة بأخلاق المستشار وحسن مساعدته لها مقدمة الشكر لجميع القائمين على العملية الانتخابية مؤكدة حرصها علي النزول والمشاركة في الانتخابات البرلمانية.

ومن جانبه أدلى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بصوته الإنتخابي داخل صندوق الإقتراع بلجنة مدرسة السادات الاعدادية بنين بمدينة الزقازيق في أول أيام جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ وذلك حرصاً منه على المشاركة في الإنتخابات وممارسة حقه الدستوري والقانوني،كمواطن يقوم بالإدلاء بصوته ويشارك في إختيار من يمثله تحت قبة البرلمان.

أكد المحافظ أن الإنتخابات تسير بشكل منتظم وجاري المتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل اي عقبات قد تعرقل عملية التصويت ولتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر

أوضح محافظ الشرقية أنه تم توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية وكذا رفع درجة الإستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الانتخابية مشيداً بتوافد المواطنين منذ الصباح الباكر علي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم والذي يعكس حرصهم على المشاركة في الإستحقاق الانتخابي للحفاظ علي مكتسبات الدولة المصرية .

دعى المحافظ أبناء الشرقية وفي مقدمتهم الشباب والمرأة للمشاركة الإيجابية في الإنتخابات لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها وشبابها وأنهم يدعمون الدولة المصرية في كافة قرارتها مؤكدا أن المرحلة الحالية تحتاج الي تكاتف جميع فئات المجتمع من خلال المشاركة الإيجابية والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها

