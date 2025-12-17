اجتماع مرتقب للجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة تحويل الدعم العيني إلى نقدي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأسبوع المقبل سيشهد عقد اجتماع للجنة العدالة الاجتماعية، وذلك لمتابعة إجراءات تحويل منظومة الدعم العيني إلى دعم نقدي.

عملية التحويل

وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن الأولوية القصوى خلال عملية التحويل هي ضمان عدم حدوث أي مشكلات أثناء التنفيذ، مشددًا على أهمية الاطمئنان الكامل إلى أن النظام الجديد لن يؤثر سلبًا على المواطنين أو على حصولهم على مستحقاتهم.

ضمان سلاسة التحول وتحقيق العدالة

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحرص شديد، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلاسة التحول وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.