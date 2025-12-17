مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه شهد افتتاح مصنع الطلمبات الغاطسة في محافظة القليوبية لافتا ان هذه الطلمبات نحتاجها في رفع المياه لمعالجتها مشيرا أن الدولة كانت تستورد هذه الطلمبات بملايين الدولارات مؤكدا أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تنتج هذه الطلمبات في مصر .

وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي أن هذا المصنع سوف يدخل منتجه في مشروعات حياة كريمة في جميع المحافظات لافتا أننا لدينا إمكانية بالإسراع قي خطى مشروعات حياة كريمة.

وتابع رئيس الوزراء أن ميناء السخنة حصل علي جائزة موسوعة جينيس كاعمق رصيف من صنع الإنسان لافتا ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لاسراع تنفيذ مشروعات الموانئ.