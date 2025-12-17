الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للمهاجر وتؤكد على عدة مطالب عاجلة

تُحيي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم العالمي للمهاجر، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة، وتنامي العوامل الدافعة للهجرة، سعيًا من الأفراد إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، أو الحصول على فرص أفضل للتعليم والعمل، أو هروبًا من تداعيات التغير المناخي والتوترات والصراعات.

وتؤكد الأمانة العامة، أن المهاجرين يمثلون فئة متنوعة، تضم نماذج ناجحة أسهمت في التقدم العلمي والاقتصادي والثقافي للمجتمعات، إلى جانب فئات أخرى أكثر هشاشة، تحتاج إلى الدعم والمساندة من أجل الاندماج والتأقلم في مجتمعات الاستقبال، ومواجهة التحديات التي تعترض طريقها.

وفي هذه المناسبة، تشدد الأمانة العامة على أهمية تعظيم الفوائد الإيجابية للهجرة، مع معالجة التحديات والمخاطر المرتبطة بها في دول المنشأ والعبور والمقصد، من خلال دعم الكفاءات المهاجرة، ومساندة الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز الاندماج والتماسك الاجتماعي، والقضاء على جميع أشكال التمييز، وتهيئة الظروف التي تمكّن المهاجرين من الإسهام الفاعل في جهود التنمية، بما يتسق مع أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، ومع خطة التنمية المستدامة 2030، وبما يضمن عدم ترك أحد خلف الركب.

كما تلفت الأمانة العامة الانتباه إلى أن السياسات التقييدية التي تعتمدها بعض الدول تجاه استقبال المهاجرين قد تخلّف آثارًا سلبية خطيرة على منظومة الهجرة العالمية، وتشكل تراجعًا عن مسار إنساني طالما كان الهجرة جزءًا أصيلًا منه عبر التاريخ، وأسهم في تشكيل الحضارات وتطور المجتمعات.

وانطلاقًا من إيمانها بأن التعاون الدولي والشراكات المتعددة الأطراف تشكل حجر الزاوية لتحقيق إدارة رشيدة للهجرة، تؤكد الأمانة العامة أن مواجهة تحديات الهجرة وتعظيم فرصها لا يمكن أن تتم بشكل منفرد، وتدعو الدول العربية الأعضاء إلى المشاركة الفاعلة في منتدى استعراض الهجرة الدولية المزمع عقده في مايو 2026، وعرض جهودها في متابعة تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة.