مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية

أدانت مصر بأشد العبارات، استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية غير القانونية داخل قطاع غزة، آخرها المصادقة على تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ودعت مصر، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن المنخفض الجوي في قطاع غزة كشف عن تفاقم خطير في الأوضاع الإنسانية وهشاشة البنية التحتية التي يعيش في ظلها النازحون، مشيرًا إلى أن آلاف العائلات باتت في العراء، مع انهيار نحو 90% من مراكز الإيواء، في ظل أوضاع بالغة الصعوبة.