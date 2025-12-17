قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أمجد الشوا: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع النازحين في غزة

غزة
غزة
محمود محسن

أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن المنخفض الجوي في قطاع غزة كشف عن تفاقم خطير في الأوضاع الإنسانية وهشاشة البنية التحتية التي يعيش في ظلها النازحون، مشيرًا إلى أن آلاف العائلات باتت في العراء، مع انهيار نحو 90% من مراكز الإيواء، في ظل أوضاع بالغة الصعوبة.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ خطورة المنخفض الجوي تتزايد مع استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المواد الأساسية اللازمة للتعامل مع تداعياته، وفي مقدمتها الآليات والمعدات الخاصة بإقامة السدود وشفط وسحب المياه من مراكز الإيواء التي تعرضت للغرق، إضافة إلى منع إدخال الكرفانات والخيام اللازمة بشكل عاجل لاستبدال الخيام البالية والمهترئة، مؤكدًا أن الخيام لا تمثل حلًا حقيقيًا لواقع النزوح والمعاناة، لكنها تبقى احتياجًا ملحًا في ظل الظروف الراهنة.

وأشار مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى أن هذه الأوضاع تترافق مع دمار واسع في البنية التحتية، خاصة شبكات الصرف الصحي، وانتشار النفايات في مختلف مناطق قطاع غزة، إلى جانب تضييق دولة الاحتلال الإسرائيلي الخناق على المواطنين من خلال توسيع مناطق الخطر يومًا بعد يوم، محذرًا من أن ذلك ينذر بانتشار الأوبئة والأمراض في أنحاء القطاع.

أمجد الشوا المنظمات الأهلية الفلسطينية الأوضاع الإنسانية العائلات مراكز الإيواء

