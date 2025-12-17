برلماني: تدشين مصنع اللقاحات والأمصال نقلة نوعية في مسار توطين الصناعات الدوائية

أكد الدكتور حسام خليل عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة تدشين أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات والأمصال باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار بمنطقة السخنة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خطوة غاية في الأهمية نحو تعزيز صناعة الدواء محليًا لتلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الاستيراد.

وأوضح النائب حسام خليل، أن وضع حجر الأساس لمشروع شركة جينفاكس للقاحات والأدوية البيولوجية الذي يقام على مساحة 50 ألف متر مربع ويعد أكبر مصنع في مصر يمتلك دورة تصنيعية كاملة لإنتاج اللقاحات والأمصال، بمثابة بداية قوية وجادة نحو تحقيق الأكتفاء الذاتي من اللقاحات والأمصال للسوق المحلي، ونقلة نوعية في مسار توطين الصناعات الطبية والدوائية.

وأضاف النائب حسام خليل، أن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى بالملف الصحي والتصنيع الدوائي لتخفيف فاتورة الاستيراد من الخارج، حيث يتم العمل في تلك المصانع وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ومن المتوقع أن يتم إنتاج 29 نوع لقاح ومصل لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشار خليل، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة استثمارية عالمية لجذب الصناعات والخدمات اللوجستية، ونجحت الدولة في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات محليا.