إعادة فتح جزئي لطريق سفاجا قنا وتحويلات بديلة بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الجهات المعنية، اليوم، عن إعادة فتح طريق سفاجا – قنا بشكل جزئي حتى الكيلو 40، مع استمرار غلق الطريق بداية من هذه النقطة، وذلك نتيجة استمرار سوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية.

وفي السياق ذاته، تقرر فتح طريق سفاجا – سوهاج أمام حركة المرور، بعد أن كان قد تم إغلاقه في وقت سابق بسبب الظروف الجوية السيئة، والتي تسببت في انعدام الرؤية الأفقية وارتفاع معدلات الخطورة على الطرق.

وأكدت الأجهزة التنفيذية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، مشيرة إلى استمرار المتابعة الميدانية لحالة الطقس والطرق، واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للتطورات.

كما ناشدت السائقين الالتزام بالتعليمات المرورية، وتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.