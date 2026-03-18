لمرضى السكري.. احرص على تناول هذا النوع من الخضار في رمضان

مع حلول شهر رمضان، يواجه مرضى السكري تحديًا كبيرًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، خاصة مع تغير مواعيد الطعام والصيام لساعات طويلة. ويؤكد خبراء التغذية أن اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، ويأتي البروكلي في مقدمة أفضل الخضروات التي ينصح بها لمرضى السكري خلال رمضان.

لماذا البروكلي مهم لمرضى السكري؟

يُعد البروكلي من الخضروات الغنية بالألياف الغذائية، والتي تلعب دورًا مهمًا في إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يساعد على الحفاظ على مستويات مستقرة بعد الإفطار.

كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساهم في حماية الجسم من مضاعفات مرض السكري، خاصة تلك التي تؤثر على القلب والأوعية الدموية.

البروكلي وضبط مستوى السكر

قالت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية لـ صدى البلد، أن تناول البروكلي بانتظام يساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، وهو ما يجعله خيارًا مثاليًا ضمن نظام غذائي لمرضى السكري، خاصة في رمضان حيث تزداد احتمالية ارتفاع السكر بعد تناول وجبة الإفطار.

فوائد البروكلي في رمضان

يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة

يقلل من الرغبة في تناول السكريات

يدعم صحة الجهاز الهضمي

يساهم في إنقاص الوزن

يعزز صحة القلب

كل هذه الفوائد تجعل البروكلي من أفضل الخضروات المفيدة لمرضى السكري خلال الشهر الكريم.

أفضل طرق تناول البروكلي

للحصول على أقصى فائدة، يُفضل تناول البروكلي مسلوقًا أو مطهوًا على البخار، للحفاظ على قيمته الغذائية. كما يمكن إضافته إلى السلطة أو تناوله مع وجبة الإفطار كطبق جانبي صحي.

متى يتناول مريض السكري البروكلي؟

يمكن تناوله في وجبة الإفطار أو السحور، حيث يساعد في تنظيم مستوى السكر طوال فترة الصيام، خاصة إذا تم دمجه مع مصادر بروتين صحية.

أخطاء يجب تجنبها

رغم فوائد البروكلي، إلا أن طهيه بكمية كبيرة من الزيوت أو إضافته إلى أطعمة دهنية قد يفقده قيمته الصحية. كما يجب تجنب الإفراط في تناوله بشكل مبالغ فيه.

نصائح لمرضى السكري في رمضان