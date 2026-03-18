قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطر: استهداف البنية التحتية للطاقة تهديد للأمن العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة
الحكومة توافق على تخصيص عدة أراض بالمحافظات لإقامة مشروعات
مع وداع رمضان.. علي جمعة يوضح كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر وقيمتها هذا العام
إعادة فتح جزئي لطريق سفاجا قنا وتحويلات بديلة بسبب سوء الأحوال الجوية
قبل طرحه بالأسواق.. الأمن بداهم مصنع لإنتاج كحك العيد مجهول المصدر بالقاهرة
إعلام إيراني: 4 مواقع في منشأة بوشهر للغاز تعرضت لهجوم إسرائيلي
عسكري إيراني: استهداف حقل عسلوية للغاز جريمة حرب لن تمر دون رد
ألمانيا تطالب بوضع خطة واضحة لضمان إنهاء الحرب على إيران في أقرب وقت
البورصة تختتم رمضان بصعود جماعي وربح 50 مليار جنيه
تصعيد سياسي عاجل من الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا
وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر
السنغال تدعو إلى تحقيق دولي في شبهات الفساد داخل الكاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

لمرضى السكري.. احرص على تناول هذا النوع من الخضار في رمضان

أسماء عبد الحفيظ

مع حلول شهر رمضان، يواجه مرضى السكري تحديًا كبيرًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، خاصة مع تغير مواعيد الطعام والصيام لساعات طويلة. ويؤكد خبراء التغذية أن اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، ويأتي البروكلي في مقدمة أفضل الخضروات التي ينصح بها لمرضى السكري خلال رمضان.

لماذا البروكلي مهم لمرضى السكري؟

يُعد البروكلي من الخضروات الغنية بالألياف الغذائية، والتي تلعب دورًا مهمًا في إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يساعد على الحفاظ على مستويات مستقرة بعد الإفطار.

كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساهم في حماية الجسم من مضاعفات مرض السكري، خاصة تلك التي تؤثر على القلب والأوعية الدموية.

البروكلي وضبط مستوى السكر

قالت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية لـ صدى البلد، أن تناول البروكلي بانتظام يساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، وهو ما يجعله خيارًا مثاليًا ضمن نظام غذائي لمرضى السكري، خاصة في رمضان حيث تزداد احتمالية ارتفاع السكر بعد تناول وجبة الإفطار.

فوائد البروكلي في رمضان

  • يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة
  • يقلل من الرغبة في تناول السكريات
  • يدعم صحة الجهاز الهضمي
  • يساهم في إنقاص الوزن

يعزز صحة القلب

كل هذه الفوائد تجعل البروكلي من أفضل الخضروات المفيدة لمرضى السكري خلال الشهر الكريم.

أفضل طرق تناول البروكلي

للحصول على أقصى فائدة، يُفضل تناول البروكلي مسلوقًا أو مطهوًا على البخار، للحفاظ على قيمته الغذائية. كما يمكن إضافته إلى السلطة أو تناوله مع وجبة الإفطار كطبق جانبي صحي.

متى يتناول مريض السكري البروكلي؟

يمكن تناوله في وجبة الإفطار أو السحور، حيث يساعد في تنظيم مستوى السكر طوال فترة الصيام، خاصة إذا تم دمجه مع مصادر بروتين صحية.

أخطاء يجب تجنبها

رغم فوائد البروكلي، إلا أن طهيه بكمية كبيرة من الزيوت أو إضافته إلى أطعمة دهنية قد يفقده قيمته الصحية. كما يجب تجنب الإفراط في تناوله بشكل مبالغ فيه.

نصائح لمرضى السكري في رمضان

  • تقسيم الوجبات بين الإفطار والسحور
  • شرب كميات كافية من الماء
  • تجنب الحلويات الرمضانية قدر الإمكان
  • متابعة مستوى السكر بانتظام
  • استشارة الطبيب قبل الصيام
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ترشيحاتنا

مدبولي

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد