أسباب الإصابة بالسكري عند الأطفال ونصائح وقائية

يصاب الكثير من الأطفال بمرض السكري دون أن يعلم الوالدين بأسباب الإصابة وأعراض سكر الأطفال .

قال الدكتور سالم عبد العزيز استشاري طب الأطفال، إن هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى إصابة الأطفال بمرض السكري.

وأضاف أن العوامل الوراثية تلعب دورا مهما خاصة اذا كان احد الوالدين او الاقارب المقربين مصابا بالسكري.



وأوضح سالم عبد العزيز أن السكري من النوع الاول يحدث عندما يهاجم جهاز المناعة خلايا البنكرياس المنتجة للانسولين وقد تساهم بعض العدوى الفيروسية في تحفيز هذا التفاعل.



أما السكري من النوع الثاني فيرتبط غالبا بالسمنة وقلة النشاط البدني واتباع نظام غذائي غني بالسكريات والدهون، كما ان وجود تاريخ عائلي للسكري يزيد من احتمال الإصابة.



ونصح الدكتور سالم عبد العزيز الاهل بمراجعة الطبيب عند ظهور علامات مثل العطش الشديد وكثرة التبول وفقدان الوزن بدون سبب واضح لاجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة مبكرا.