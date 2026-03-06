طرق الوقاية من متلازمة النفق الرسغي

تعد متلازمة النفق الرسغي من المشكلات الصحية التي تعيق الإنسان عن ممارسة حياته بشكل طبيعي حيث تؤثر على اليد وحركتها وقوتها.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك إستراتيجيات مثبتة الفعالية للوقاية من متلازمة النفق الرسغي، لكن بإمكانك تخفيف الضغط عن يديك ورسغيك بهذه الطرق:

خفِّف قوة الضغط وأرخِ قبضة اليك على سبيل المثال إذا كان عملك يتضمن العمل على لوحة مفاتيح أو ماكينة نقد، فحاوِل الضغط على المفاتيح برفق.

خذ فترات استراحة قصيرة متكررة

مدِّد يديك ورسغيك واثنِهما برفق كل فترة وحاوِل التبديل بين المهام كلما أمكن. فهذه خطوة مهمة في حال كنت تستخدم جهازًا يهتز أو يتطلب منك بذل قوة عند استخدامه كما إنَّ أخذ استراحة لبضع دقائق كل ساعة يُحدِث فرقًا.

انتبِه لوضعيتك

لا تثنِ الرسغ بالكامل لأعلى أو لأسفل عند استخدام لوحة المفاتيح. من الأفضل جعل الرسغين في وضع معتدل مريح بحيث يكونا موازيين للأرض.

ضَع لوحة المفاتيح في مستوى مِرفقك أو أقل بقليل.

حسِّن وضعية جسمك، و يمكن أن يتخذ الجسم وضعية خاطئة عند التحرُّك لرؤية شاشة الكمبيوتر بدلاً من ضبط ارتفاع الشاشة والمسافة إلى الوضع الصحيح.

يسبب اتخاذ الجسم وضعية خاطئة انثناءَ الكتفين إلى الأمام، وشد عضلات الرقبة والكتفين، والضغط على الأعصاب الموجودة في الرقبة ويمكن أن يسبب ذلك ألمًا في الرقبة وقد يُتعِب اليدين والذراعين كذلك.

غيِّر مؤشر الحاسوب

احرص على أن تكون فأرة حاسوبك مريحة في الاستخدام ولا تُجهِد رسغك.

أبقِ يديك دافئتين

يصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بألم اليدين وتيبّسهما عند العمل في مكان بارد وإذا لم تكن قادرًا على التحكم في درجة الحرارة في مكان عملك، فاستخدِم قفازات من دون أصابع لإبقاء يديك ورسغيك دافئين.